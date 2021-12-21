https://tr.sputniknews.com/20211221/fransada-secime-4-ay-kala-brigitte-macronun-erkek-olarak-dunyaya-geldigi-iddiasi-twitteri-sardi-1051965752.html

Fransa'da seçime 4 ay kala, Brigitte Macron'un erkek olarak dünyaya geldiği iddiası, Twitter'ı sardı

Fransa'da seçime 4 ay kala, Brigitte Macron'un erkek olarak dünyaya geldiği iddiası, Twitter'ı sardı

Twitter'ın Frankofon mecrasını kasıp kavuran #JeanMichelTrogneux etiketinin altından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte'in erkek doğmuş bir... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T11:59+0300

2021-12-21T11:59+0300

2021-12-21T12:25+0300

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İnternette dolaşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte'in dünyaya Jean-Michel Trogneux adında erkek olarak gelmiş bir transseksüel olduğu iddiasının izini süren Fransız medyası, eylül sonunda aşırı sağcı komplo teorileri yayımlayan Faits et Documents (Olgular ve Belgeler) isimli dergiden çıktığı sonucuna ulaştı. Ancak iddia 13 Aralık'ta sosyal medyada gündem oldu. İlk etapta #JeanMichelTrogneux etiketiyle 34 binden fazla tweet atıldığını saptayan Numerama haber sitesine göre iddianın sosyal medyada yayılmasının gerisinde komplo teorileri pazarlayan hesaplar, aşırı sağcı çevreler, aşı karşıtları, QAnon grupları ve Sarı Yelekler hareketinden şarkıcı Francis Lalanne var. Resmi biyografisine göre kadın cinsiyetinde doğan ve tam adı Brigitte Marie-Claude Trogneux olan 68 yaşındaki Madame Macron'un çocukluk, gençlik hali olduğu iddia edilen fotoğraflar eşliğinde eskiden de şimdi de 'boynunu saklama alışkanlığına' dikkat çekilen paylaşımlar yapılıyor. Faits et Documents dergisindeki iddiayı kaleme alan isim, gazeteci Natacha Rey. 3 yıl boyunca Brigitte Macron’un geçmişini araştırdığını öne süren Rey, 'erkek olarak doğduğunu doğrulayan belgeler elde etmeyi başardığını, mühürlü zarfın içinde bir avukatın gözetiminde olan bu kanıtı Fransa'da aşı zorunluluğu getirildiği takdirde kamuoyuyla paylaşacağını' söylüyor. Numerama'ya göre Rey, 10 Aralık'ta YouTube'da medyum Amandine Roy'a bu komplo teorisi hakkında yaklaşık 4 saat süren bir röportaj verdi. Video silinmeden önce 470 bin izlenmeye ulaştı.Fransız medyasına göre geçen hafta Wikipedia'daki Brigitte Macron makalesini doğumdaki adının Jean-Michel Trogneux olduğu iddiası eşliğinde değiştirmeye yönelik çok sayıda girişim oldu. Bu tür değişiklikleri önlemek için sayfa 'yarı korumalı' duruma getirildi.Le Figaro'ya göre First Lady, komplo teorisinin kışkırtıcılarına karşı suç duyurusunda bulunmayı ve dava açmayı planlıyor.Bu bahar cumhurbaşkanlığı seçimi sınavından geçecek Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, eski öğretmeni olması ve aralarındaki yaş farkının 25'i bulması nedeniyle hep ilgi ve söylenti odağı. Ama transseksüel olduğu iddia edilen ilk lider eşi ya da kadın lider değil. Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama da 2017'de muhafazakar radyo programcısı ve InfoWars web sitesinin yöneticisi Alex Jones'un "Çok büyük bir penisi var gibi duruyor, transa benziyor" iddialarının hedefi olmuştu. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in transseksüel olduğu iddiası da dolaşımda. Bu iddiaları destekleyen somut bir kanıt bugüne dek ortaya çıkmadı.

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