Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211221/fransanin-guneyinde-bir-kaz-ciftliginde-kus-gribi-salgini-goruldu-1051959908.html
Fransa'nın güneyinde bir kaz çiftliğinde kuş gribi salgını görüldü
Fransa'nın güneyinde bir kaz çiftliğinde kuş gribi salgını görüldü
Fransa'nın kaz ciğeri üretimiyle ünlü Landes bölgesinde, bir çiftlikte kuş gribi salgını tespit edildi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T04:32+0300
2021-12-21T04:32+0300
dünya
fransa
kuş gribi
kümes
itlaf
h5n1
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102604/30/1026043025_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_e3257e05a945cf1143c9824f6f522801.jpg
Fransız basınındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Hastingues kentinde, bir kaz çiftliğinde 17 Aralık'ta yapılan gözlemlerden yola çıkılarak, laboratuvar sonuçları beklenmeden, çiftlikteki kümes hayvanları ertesi gün itlaf edildi.Hayvanlar üzerinde yapılan incelemenin dün alınan sonuçlarında bulaşıcılığı yüksek H5N1 tipi kuş gribi tespit edilmesi üzerine, söz konusu çiftlik çevresinde 3 kilometre çapında koruma alanı, 10 kilometre çapında gözlem alanı oluşturuldu.Fransa'da kasım başında kuş gribi alarmı durumu yüksek seviyeye çıkartılmış, salgının yayılmasını önlemek için kümes hayvanları çiftlikleri karantinaya alınmıştı.Kuş gribinin yayılmaması için çiftliklerin yüzde 95'inden fazlasının üzeri kapatılmıştı.Ülkede geçen yıl kasımdan mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi salgınında 3.5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211213/cinin-guangdong-eyaletinde-h5n6-tipi-kus-gribi-vakasi-goruldu-1051723811.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102604/30/1026043025_140:0:977:628_1920x0_80_0_0_c070f8d11c3b87aff7057a1ac47fe9b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, kuş gribi, kümes, itlaf, h5n1

Fransa'nın güneyinde bir kaz çiftliğinde kuş gribi salgını görüldü

04:32 21.12.2021
© AAkanatlı hayvan - kuş gribi
kanatlı hayvan - kuş gribi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© AA
Abone ol
Fransa'nın kaz ciğeri üretimiyle ünlü Landes bölgesinde, bir çiftlikte kuş gribi salgını tespit edildi.
Fransız basınındaki haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Hastingues kentinde, bir kaz çiftliğinde 17 Aralık'ta yapılan gözlemlerden yola çıkılarak, laboratuvar sonuçları beklenmeden, çiftlikteki kümes hayvanları ertesi gün itlaf edildi.
Hayvanlar üzerinde yapılan incelemenin dün alınan sonuçlarında bulaşıcılığı yüksek H5N1 tipi kuş gribi tespit edilmesi üzerine, söz konusu çiftlik çevresinde 3 kilometre çapında koruma alanı, 10 kilometre çapında gözlem alanı oluşturuldu.
Fransa'da kasım başında kuş gribi alarmı durumu yüksek seviyeye çıkartılmış, salgının yayılmasını önlemek için kümes hayvanları çiftlikleri karantinaya alınmıştı.
Kuş gribinin yayılmaması için çiftliklerin yüzde 95'inden fazlasının üzeri kapatılmıştı.
Ülkede geçen yıl kasımdan mayısa kadar devam eden 500'den fazla kuş gribi salgınında 3.5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.
Salgın özellikle ülkenin güneybatısında, kaz ciğeri üretimiyle ünlü çiftlikleri etkilemişti.
Çin'de kuş gribi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
DÜNYA
Çin’in Guangdong eyaletinde H5N6 tipi kuş gribi vakası görüldü
13 Aralık, 16:52
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:32Fransa'nın güneyinde bir kaz çiftliğinde kuş gribi salgını görüldü
04:08AB ilaç düzenleyicisi, Novavax aşısının kullanımını tavsiye etti
03:37Taraftarları, koronavirüs aşısının 3. dozunu olduğunu açıklayan Trump'ı yuhaladı
03:11New York borsası düşüşle kapandı
02:55Rus Dışişleri: Klyuşin'in Rusya'ya dönmesini sağlamak için çalışacağız
02:51Binali Yıldırım: Bütün dünya fakirleşti, iki ülke sadece ayakta kalabildi
02:43Rusya: Güvenlik garantisiyle ilgili önerimiz uluslararası ilişkilere yeni bir boyut ekledi
02:26İngiltere Premier Lig'de 90 koronavirüs vakası
02:15Merkez Bankası genelgesinde değişiklik
01:52Fatih Altaylı: Program yaptıran ben değilim ki görevine son vereyim
01:38Cem Bölükbaşı, Formula 2 test sürüşlerinde en başarılı 10 pilottan biri oldu
01:37Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'dan İsrail turu
01:29Türkiye'de yaşayan Hristiyan toplumunun dini liderleri İBB'nin davetinde bir araya geldi
01:28Emlak Vergisi'ne yüzde 18.1, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 25 oranında zam
01:15DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: 2022, salgını bitirdiğimiz yıl olmalı
01:11Çumakov Merkezi: DSÖ'nün KoviVak aşısını 6 ay içinde tescil etmesini bekliyoruz
00:56Dövize endeksli mevduat sistemi nasıl işleyecek?
00:48Beyaz Saray: Gündemimizde Kovid-19 nedeniyle kapanma yok
00:41ABD: Libya'daki seçimlerin önünde teknik değil yasal ve siyasi engeller var
00:31BDDK, kurdaki olumlu seyri manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak