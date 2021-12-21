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Halkbank: Paramızın gücüne güveniyoruz
© AFP 2021 / OZAN KOSE Halkbank
© AFP 2021 / OZAN KOSE
Halkbank sosyal medya hesabından “Paramızın gücüne güveniyoruz! Halkımızın Bankamızda değerlendirdiği Türk Lirasının her kuruşunu Üreten Türkiye için kocaman bir desteğe dönüştürmek en temel görevimiz” paylaşımını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrasında duyurduğu dövize endeksli TL mevduat düzenlemesinin ardından dolar, euro ve altında sert düşüş yaşandı.
Bu gelişemelerin ardından Halkbank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Paramızın gücüne güveniyoruz! Halkımızın Bankamızda değerlendirdiği Türk Lirasının her kuruşunu Üreten Türkiye için kocaman bir desteğe dönüştürmek en temel görevimiz: Ne mutlu bize! Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü Türk Lirası ile halkımız kazanıyor, ülkemiz büyüyor!"
Paramızın gücüne güveniyoruz! Halkımızın Bankamızda değerlendirdiği Türk Lirasının her kuruşunu Üreten Türkiye için kocaman bir desteğe dönüştürmek en temel görevimiz: Ne mutlu bize! Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü Türk Lirası ile halkımız kazanıyor, ülkemiz büyüyor! pic.twitter.com/LPDh729oH4— Halkbank (@Halkbank) December 21, 2021