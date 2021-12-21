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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211221/hazine-ve-maliye-bakanligi-dovize-dayali-tl-mevduat-duzenlemesinin-detaylarini-acikladi-1051971637.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı dövize dayalı TL mevduat düzenlemesinin detaylarını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı dövize dayalı TL mevduat düzenlemesinin detaylarını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı dövize dayalı TL mevduat düzenlemesinin detaylarını açıkladı. 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T14:09+0300
2021-12-21T14:09+0300
2021-12-21T14:13+0300
ekonomi
euro
nureddin nebati
banka
dolar
ekonomik kriz
döviz
türk lirası
ekonomi
mevduat
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğu dövize endeksli TL mevduat düzenlemesinin ayrıntıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklandı.Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
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euro, nureddin nebati, banka, dolar, ekonomik kriz, döviz, türk lirası, ekonomi, mevduat, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı dövize dayalı TL mevduat düzenlemesinin detaylarını açıkladı 14:09 21.12.2021 (güncellendi: 14:13 21.12.2021) Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı dövize dayalı TL mevduat düzenlemesinin detaylarını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğu dövize endeksli TL mevduat düzenlemesinin ayrıntıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklandı.
Bakanlık'tan yapılan
açıklama şöyle: