https://tr.sputniknews.com/20211221/ankarada-doviz-burolarinda-yogunluk-1051969302.html

Ankara’da döviz bürolarında yoğunluk

Ankara’da döviz bürolarında yoğunluk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ınn açıklaması ile düşmeye başlayan döviz kuru en hareketli günlerinden birini yaşıyor. Döviz bürolarına gelen vatandaşların... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T13:29+0300

2021-12-21T13:29+0300

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Güne 13.47 seviyelerinde başlayan dolar, 11.50 seviyesine kadar geriledi. Gün içinde ise döviz dalgalı bir seyir izledi.Dün, gün içerisinde yüzde 10'u aşkın değer kazanan döviz kuru saat 22.40 itibarıyla yüzde 30'dan fazla değer kaybederek 13 liranın altına inmişti. Dolar/TL gün içerisinde en yüksek 18.3633 seviyesini görerek tarihi zirvesini tazelemişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında düşüşe geçen döviz, piyasaların açılması ile hareketlendi. Alış satış işlemlerinin fazlalığı nedeni ile dalgalı bir fiyat oluştu.Döviz bürolarında fiyatlar bir düştü, bir yükseldi. Bu durum karşısında vatandaşlar şaşkınlığını ifade etti ve "Bir çıkıyor bir düşüyor biz de anlamadık" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211221/merkez-bankasi-piyasaya-116-milyar-tl-verdi-1051967337.html

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