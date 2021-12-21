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https://tr.sputniknews.com/20211221/iskocyadan-300-yil-sonra-cadilara-af-yasasi-1051973149.html
İskoçya'dan 300 yıl sonra 'cadılara' af yasası
İskoçya'dan 300 yıl sonra 'cadılara' af yasası
İskoçya’da yüzyıllar önce büyücülük suçundan yargılanıp idam edilen ve yakılan binlerce 'cadının' affedilmesi üzerine yasa tasarısı çıkarılacağı açıklandı... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T14:44+0300
2021-12-21T14:49+0300
cadı
dünya
iskoçya
idam
af teklifi
yakma
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İskoçya’da yüzyıllar önce büyücülük suçu nedeniyle idam edilen ‘cadıları’ affetmek için yasa tasarısı sürecinin başlayacağı açıklandı.Yüzyıllar önce büyücülük suçundan yargılanıp idam edilen çoğu kadın olmak üzere binlerce insan için affın değerlendirileceğini belirten İskoç parlamento üyesi Natalie Don, ‘mahkum edilen ve idam edilenlerden af talep etmek için’ mecliste bir üye yasa tasarısı sürecini başlatacağını duyurdu.NTV’nin aktardığına göre, çoğunluktaki İskoç Ulusal Partisi'nin bir üyesi olan Don, "Bu kadınların yanlış kriminalize edilmesi, yalnızca günümüzün cinsiyetçi klişelerini güçlendiriyor ve bu yanlışı düzeltmenin toplumda hâlâ var olan cinsiyetçi ve ataerkil tutumlara meydan okumada gerçek bir etki yaratacağına inanıyorum" diye konuştu.İskoçya Cadıları grubuna teşekkür ettiNatalie Don, 1563-1736 yılları arasında büyücülükle suçlananların yasal bir af almaları, resmi bir özür ve ulusal bir anıt almaları için kampanya yürüten avukat Claire Mitchell liderliğindeki ‘İskoçya'nın Cadıları’ grubuna teşekkür etti.Avukat Claire Mitchell, verdiği demeçte, “Bunun bir toplum olarak büyüdüğümüz ve daha iyisini yapmak için çaba gösterebileceğimiz anlamına geldiğini düşünüyorum” derken, ‘Affın resmi ve yasal olarak bu insanların cadı olmadığını kabul etmek olduğunu, özrün ise birçok insanın büyücülükle suçlanıp öldüğü veya kaçtığı için olduğunu’ söyledi.Mitchell, "Bazıları büyücülük suçlamasından beraat etti, ancak daha sonra hayatları mahvoldu" derken, "Yalnızca yargılandıktan sonra hüküm giymiş, suçlu bulunmuş kişileri affedebilirsiniz ancak büyücülük davalarından etkilenen ve hiçbir zaman mahkum edilmeyen birçok insan vardı" ifadelerini kullandı.3 bin 837 kişi idam edilip yakıldıTarihçiler, İskoçya'nın yaklaşık 200 yıldır yürürlükte kalan Cadılık Yasası uyarınca yaklaşık 3 bin 837 kişinin büyücülükle suçlandığını söylüyor.Bu süre zarfında büyücülük ölümcül bir suç olarak kabul edilirken bundan hüküm giyenler boğularak öldürüldü ve daha sonra gömecek bir ceset kalmasın diye kazıkta yakıldı.Şüphelilerin üçte ikisinin yakıldığı belirtilirken, araştırmacılar küçük bir ülke için çok büyük bir rakam olduğunu aktardı.İskoçya'nın Cadıları grubu, 8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü'nde İskoç hükümetinin kurbanlardan resmi bir özür dilemesini beklediğini vurguladı.
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cadı, iskoçya, idam, af teklifi, yakma

İskoçya'dan 300 yıl sonra 'cadılara' af yasası

14:44 21.12.2021 (güncellendi: 14:49 21.12.2021)
© Alamy/Geoffrey DaviesMaggie Wall anıtı, İskoçya
Maggie Wall anıtı, İskoçya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© Alamy/Geoffrey Davies
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İskoçya’da yüzyıllar önce büyücülük suçundan yargılanıp idam edilen ve yakılan binlerce 'cadının' affedilmesi üzerine yasa tasarısı çıkarılacağı açıklandı. İskoç parlamento üyesi Natalie Don, 1563-1736 yılları arasında büyücülükle suçlanan çoğunluğu kadın 3 bin 837 cadının affedilmesi için çalışmaların başladığını söyledi.
İskoçya’da yüzyıllar önce büyücülük suçu nedeniyle idam edilen ‘cadıları’ affetmek için yasa tasarısı sürecinin başlayacağı açıklandı.
Yüzyıllar önce büyücülük suçundan yargılanıp idam edilen çoğu kadın olmak üzere binlerce insan için affın değerlendirileceğini belirten İskoç parlamento üyesi Natalie Don, ‘mahkum edilen ve idam edilenlerden af talep etmek için’ mecliste bir üye yasa tasarısı sürecini başlatacağını duyurdu.
NTV’nin aktardığına göre, çoğunluktaki İskoç Ulusal Partisi'nin bir üyesi olan Don, "Bu kadınların yanlış kriminalize edilmesi, yalnızca günümüzün cinsiyetçi klişelerini güçlendiriyor ve bu yanlışı düzeltmenin toplumda hâlâ var olan cinsiyetçi ve ataerkil tutumlara meydan okumada gerçek bir etki yaratacağına inanıyorum" diye konuştu.

İskoçya Cadıları grubuna teşekkür etti

Natalie Don, 1563-1736 yılları arasında büyücülükle suçlananların yasal bir af almaları, resmi bir özür ve ulusal bir anıt almaları için kampanya yürüten avukat Claire Mitchell liderliğindeki ‘İskoçya'nın Cadıları’ grubuna teşekkür etti.
Avukat Claire Mitchell, verdiği demeçte, “Bunun bir toplum olarak büyüdüğümüz ve daha iyisini yapmak için çaba gösterebileceğimiz anlamına geldiğini düşünüyorum” derken, ‘Affın resmi ve yasal olarak bu insanların cadı olmadığını kabul etmek olduğunu, özrün ise birçok insanın büyücülükle suçlanıp öldüğü veya kaçtığı için olduğunu’ söyledi.
Mitchell, "Bazıları büyücülük suçlamasından beraat etti, ancak daha sonra hayatları mahvoldu" derken, "Yalnızca yargılandıktan sonra hüküm giymiş, suçlu bulunmuş kişileri affedebilirsiniz ancak büyücülük davalarından etkilenen ve hiçbir zaman mahkum edilmeyen birçok insan vardı" ifadelerini kullandı.

3 bin 837 kişi idam edilip yakıldı

Tarihçiler, İskoçya'nın yaklaşık 200 yıldır yürürlükte kalan Cadılık Yasası uyarınca yaklaşık 3 bin 837 kişinin büyücülükle suçlandığını söylüyor.
Bu süre zarfında büyücülük ölümcül bir suç olarak kabul edilirken bundan hüküm giyenler boğularak öldürüldü ve daha sonra gömecek bir ceset kalmasın diye kazıkta yakıldı.
Şüphelilerin üçte ikisinin yakıldığı belirtilirken, araştırmacılar küçük bir ülke için çok büyük bir rakam olduğunu aktardı.
İskoçya'nın Cadıları grubu, 8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü'nde İskoç hükümetinin kurbanlardan resmi bir özür dilemesini beklediğini vurguladı.
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