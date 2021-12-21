https://tr.sputniknews.com/20211221/istanbulda-unlu-restoranda-catisma-susurluk-davasi-hukumlusu-ziya-bandirmalioglu-olduruldu-1051969684.html

İstanbul'da ünlü restoranda çatışma: Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü

İstanbul'da ünlü restoranda çatışma: Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü

İstanbul Kadıköy'de ünlü restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski bir polis hayatını... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

kadıköy

çatışma

cinayet

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Olay dün akşam Kadıköy'deki ünlü bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve bir çok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski bir polis hayatını kaybetti. Silahlı kavgada 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken polisin soruşturması devam ediyor.

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istanbul, kadıköy, çatışma, cinayet