https://tr.sputniknews.com/20211221/izzet-altinmesenin-oglu-son-yolculuguna-ugurlandi-1051982028.html

İzzet Altınmeşe'nin oğlu son yolculuğuna uğurlandı

İzzet Altınmeşe'nin oğlu son yolculuğuna uğurlandı

İzzet Altınmeşe'nin Mersin'de bir binanın 11.katından düşerek hayatını kaybeden oyuncu oğlu Ali Murat Altınmeşe düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T17:43+0300

2021-12-21T17:43+0300

2021-12-21T17:43+0300

yaşam

oğul

cenaze

izzet altınmeşe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1051982002_8:0:1452:812_1920x0_80_0_0_18e4ee22e61c549659353ac20f242807.jpg

Mersin'den İstanbul'a getirilen 43 yaşındaki Ali Murat Altınmeşe Göktürk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba İzzet Altınmeşe, anne Müzeyyen Altınmeşe ve kardeşi Fırat Altınmeşe taziyeleri kabul etti. Törene sanat camiasından çok sayıda isim de katıldı. İkindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından, Altınmeşe'nin naaşı, Göktürk Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilmek üzere götürüldü.'Ne söyleyebilirim ki'Ali Murat Altınmeşe'nin babası İzzet Altınmeşe "Çok kullanırız ya sözün bittiği yerdeyim diye, gerçekten şu an öyleyim. Ne söyleyebilirim ki? Yazılan yazı bozulmaz. Kendi isteğimizle bu dünyaya gelmedik. Kendi isteğimizle gidemiyoruz. Geldik bir gün gidecektik. Sıra kimde hiç bilmiyoruz. Bilmece burada, hep hazır olmalıyız. Öbür dünyaya da hazır olalım. Sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz. Beni sevenlerin, uzaktan yakından lütuf edip gelenlerin ayaklarına sağlık diyorum. Telefon ile arayan büyüklerime saygılarımı sunup ellerinden öpüyorum, küçüklerin yanaklarından öpüyorum. En son bu olaydan 1 gün önce görüştük" dedi.Müzisyen Selahattin Alpay, "Çok değerli Ağabeyim İzzet Altınmeşe'nin büyük oğlu Murat'ı kaybettik. Acısı hepimizin acısı. Elimde büyüdü, evladım gibi severdim. Her şeyden önce bir beyefendiydi. Ailesine sabırlar diliyorum, dostlarına ve sanat dünyasına da sabırlar diliyorum" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oğul, cenaze, izzet altınmeşe