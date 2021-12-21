https://tr.sputniknews.com/20211221/kara-akrep-turunun-turkiyeye-ozgu-oldugu-kanitlandi-androctonus-turkiyensis-ismi-verildi-1051969127.html

'Kara Akrep' türünün Türkiye'ye özgü olduğu kanıtlandı: 'Androctonus turkiyensis' ismi verildi

'Kara Akrep' türünün Türkiye'ye özgü olduğu kanıtlandı: 'Androctonus turkiyensis' ismi verildi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak görülen ve bugüne kadar İran kökenli zannedilen kara akrebin, Türkiye'ye özgü yeni bir çeşit olduğu bilimsel olarak... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T13:21+0300

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Türkiye genelinde akrep örneklerini toplayıp türlerini teşhis eden, yayılış alanlarını belirleyen Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur öncülüğündeki bir grup akademisyen, çoğunlukla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yayılan ‘Androctonus crassicauda’ adlı ‘kara akrep’ üzerinde araştırma yaptı.Çalışmalar sonucu bu türün İran kökenli türden ayrıldığını ve Türkiye'ye özgü bir tür olduğunu ispat eden Prof. Dr. Yağmur, bu akrep türüne ‘Androctonus turkiyensis’ adını verdi.Çalışmasını ABD'de akreplerle ilgili yayın yapan "Euscorpius" adlı bilimsel dergide yayımlayan Yağmur, yeni türü bilim dünyasına kazandırdı.Prof. Dr. Yağmur, 18 yıldır akrepler üzerinde araştırma yaptığını belirtti.‘İran'daki türden farklı olduğunu tespit ettik’Türkiye'deki akrep faunasını belirlemeye çalıştığını dile getiren Yağmur, şöyle konuştu:Söz konusu akrebin 1942'den beri panzehir üretiminde kullanıldığını aktaran Yağmur, şimdi panzehirle ilgili yönetmeliklerde yeni adıyla kullanılması gerektiğine işaret etti.‘Rahatlıkla öldürebiliyor, zehri kanser çalışmalarında kullanılabilir’Androctonus turkiyensis'in tehlikeli bir tür olduğuna işaret eden Yağmur, "Çok sık sokma vakaları yaşanıyor, rahatlıkla öldürebiliyor. Dolayısıyla bu türün Şanlıurfa popülasyonu panzehir için kullanılıyordu. Bu türlerin zehirleri, çeşitli kanser çalışmalarında, sinir sistemi kökenli hastalıkların tedavisinde kullanılacak özelliklere sahip. Ayrıca çeşitli ilaç araştırmalarında rahatlıkla kullanılabilir, kozmetik sektöründe de bu akrebin zehrinin kullanılabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20180806/turkiye-yeni-turu-kesf-edildi-1034629911.html

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