https://tr.sputniknews.com/20211221/karma-asilarda-tedarik-sorunu-cozuluyor-1051976816.html

Karma aşılarda tedarik sorunu çözülüyor

Karma aşılarda tedarik sorunu çözülüyor

Evcil hayvanlar için kullanılan karma aşıların temininde yaşanan aksaklıklar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ithalatçı firmalara verdiği özel izinle çözüme... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T16:04+0300

2021-12-21T16:04+0300

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Köpeklerde Distemper (Köpek Gençlik), Parvo (Kanlı ishal), Hepatitis, Parainfluenza, Leptospirosis, kedilerde ise Feline Panleukopenia, Feline Calicivirus, Feline Rhinotraheitis gibi hastalıkların önlenmesinde kullanılan karma aşıların temininde yaşanan sıkıntılar çözüme kavuşuyor.TRT Haber'den İlyas Umut Özacar'ın haberine göre; Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu’ya göre üreticilerin Kovid-19 aşıların ağırlık vermesi, İthalatçı firmaların GMP (İyi Üretim Programı) sertifika sürelerinin dolması ve pandemi döneminde hayvan sahiplenme oranında yaşanan ciddi artış tedarikte sıkıntılara yol açtı. Sıkıntıların artması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi.Sertifika sorunu özel izin ile çözüldüKarma aşılar yurt dışından ithal edilerek Türkiye’ye geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın testlerinden sonra kedi ve köpeklere uygulanmak üzere piyasaya dağıtımı gerçekleşiyor. Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, 'Bu firmaların büyük çoğunluğunun GMP adı verilen yeterlilik sertifikalarının süresi dolduğundan tedarik ağında aksamalar olduğunu' söyledi ve şunları ekledi:Pandemi döneminde hayvan sahiplenme oranı yüzde 30-40 civarı arttıEvcil hayvan sahiplerinin veterinerlerde karma aşı bulunamamasının bir diğer nedeni ise pandemi döneminde hayvan sahiplenme oranının ciddi şekilde artması. Eroğlu’ya göre pandemi döneminde evcil hayvan sahiplenme oranı yüzde 30-40 civarında arttı.Yakında yeniden karma aşı bulunabilecekTarım ve Orman Bakanlığı’nın sorunun çözülmesi adına ithalatçı firmalara sağladığı özel izin sayesinde aşılar yeniden veteriner kliniklerinde bulunabilecek. İlk temas kurulan ülkenin Hollanda olduğunu belirten TVHB Merkez Konsey Başkan’ı Ali Eroğlu, yakında bu aşıların kontrollerden geçip uygulanmaya başlayacağını belirtti:

https://tr.sputniknews.com/20211020/ak-partili-bayram-imamoglundan-kazandigim-vekalet-ucretiyle-kedi-kopek-mamasi-dagitacagiz-1050016841.html

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ankara, istanbul, türkiye, kedi, köpek, aşı, veteriner