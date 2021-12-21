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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211221/merkez-bankasi-piyasaya-116-milyar-tl-verdi-1051967337.html
Merkez Bankası piyasaya 116 milyar TL verdi
Merkez Bankası piyasaya 116 milyar TL verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 ve 30 Aralık vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 89 milyar 999 milyon... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T12:34+0300
2021-12-21T12:34+0300
2021-12-21T12:34+0300
ekonomi
merkez bankası
tcmb
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İhalelere 280 milyar 400 milyon liralık teklif geldi.İhalelerde basit faiz yüzde 14, bileşik faiz ise 28 Aralık vadelide yüzde 15,01, 30 Aralık vadelide yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti.
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merkez bankası, tcmb
Merkez Bankası piyasaya 116 milyar TL verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 ve 30 Aralık vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 89 milyar 999 milyon 999 bin 969 lira ve 25 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.
İhalelere 280 milyar 400 milyon liralık teklif geldi.
İhalelerde basit faiz yüzde 14, bileşik faiz ise 28 Aralık vadelide yüzde 15,01, 30 Aralık vadelide yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti.