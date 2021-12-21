https://tr.sputniknews.com/20211221/oyuncu-burak-ozcivit-hakim-karsisinda-4-yila-kadar-hapsi-isteniyor-1051978960.html
Oyuncu Burak Özçivit hakim karşısında: 4 yıla kadar hapsi isteniyor
Oyuncu Burak Özçivit hakim karşısında: 4 yıla kadar hapsi isteniyor
Oyuncu Burak Özçivit’in, başrol oyuncusu olduğu ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle “zincirleme şekilde... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T16:47+0300
2021-12-21T16:47+0300
2021-12-21T16:47+0300
yaşam
burak özçivit
mahkeme
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dava
dizi
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hapis istemi
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hapis
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Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020 tarihinde 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği gerekçesiyle 'zincirleme şekilde alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen oyuncu Burak Özçivit’in yargılanmasına başlandı.Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Burak Özçivit ile avukatı Serkan Toker katıldı. Müştekiler Okan Ş., Mehmet Burak K. ve Atakan Ö. İle avukatları Yunus Gümüş de salonda hazır bulundu. Mahkeme hakimi, basın mensuplarını duruşma salonuna almadı. Duruşmaya, sanık Özçivit'in savunmasıyla devam edildiği öğrenildi.İddianamedenBeykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva'da Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında Burak Özçivit’in 4 set çalışanına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği anlatılmıştı. İddianamede, oyuncu Özçivit'in 'zincirleme şekilde alenen hakaret' suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211116/burak-ozcivit-hakkinda-4-yil-1-ay-hapis-talebi-1050846877.html
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burak özçivit, mahkeme, hapis cezası, dava, dizi, oyuncu, hapis istemi, talep, hapis
Oyuncu Burak Özçivit hakim karşısında: 4 yıla kadar hapsi isteniyor
Oyuncu Burak Özçivit’in, başrol oyuncusu olduğu ‘Kuruluş Osman’ dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle “zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.
Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020 tarihinde 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği gerekçesiyle 'zincirleme şekilde alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen oyuncu Burak Özçivit’in yargılanmasına başlandı.
Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Burak Özçivit ile avukatı Serkan Toker katıldı. Müştekiler Okan Ş., Mehmet Burak K. ve Atakan Ö. İle avukatları Yunus Gümüş de salonda hazır bulundu.
Mahkeme hakimi, basın mensuplarını duruşma salonuna almadı. Duruşmaya, sanık Özçivit'in savunmasıyla devam edildiği öğrenildi.
İddianameden
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva'da Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında Burak Özçivit’in 4 set çalışanına yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği anlatılmıştı. İddianamede, oyuncu Özçivit'in 'zincirleme şekilde alenen hakaret' suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.