https://tr.sputniknews.com/20211221/peskov-kremlin-almanyanin-rusyaya-yonelik-politikasinin-surekliligini-umuyor-1051978768.html

Peskov: Kremlin, Almanya'nın Rusya'ya yönelik politikasının sürekliliğini umuyor

Peskov: Kremlin, Almanya'nın Rusya'ya yönelik politikasının sürekliliğini umuyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin’in Rusya Devlet Başkanı Putin ve yeni Almanya Başbakanı Scholz'un temaslarının yanı sıra, Almanya'nın Rusya’ya yönelik... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T16:45+0300

2021-12-21T16:45+0300

2021-12-21T16:45+0300

savunma

rusya

vladimir putin

ukrayna

almanya

nato

dmitriy peskov

olaf scholz

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin'in Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ikili ilişkilerdeki olası gerilimleri görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna "Bu temasların gerçekleşeceğini umuyoruz. Almanya'nın Rusya'ya karşı rotasında sürekliliğin yanı sıra, değer verdiğimiz ve gelişmesine ilgi duyduğumuz ikili ilişkilerde de sürekliliği önemsiyor ve umuyoruz” yanıtını verdi. 'Eski Sovyet ülkelerinin NATO programlarına katılımı entegrasyonla karşılaştırılmamalı' Kremlin Sözcüsü, eski Sovyet ülkelerinin NATO programlarına katılımının, ittifak'ın siyasi ve askeri altyapısına entegrasyonla karşılaştırılmaması gerektiğini kaydetti. Rusya'nın NATO'nun Kazakistan ve Ermenistan da dahil olmak üzere eski Sovyet ülkelerinden herhangi biriyle askeri işbirliğine ilişkin tutumunun konuşulup konuşulmadığı ve eski Sovyet ülkelerinin bu tür programlara katılımının ne ölçüde kabul edilebilir olduğu sorusunu Peskov, “Ortak programlara katılma başka bir şey, İttifak'ın siyasi ve askeri altyapısına entegrasyon başka bir şey" şeklinde yanıtladı. Peskov, “Bunlar tamamen farklı konular. Bildiğiniz gibi, eski Sovyetler Birliği topraklarında bulunan ülkelerin çoğuyla Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve diğer yapılar çerçevesinde müttefiklik yükümlülükleriyle bağlıyız ve bu çerçevede elbette bütün bu maddeler defalarca ele alındı ve tartışmalar sürüyor” dedi. Peskov, Rusya’nın eski Sovyet ülkelerinin NATO programlarına katılımına ilişkin tutumunun söz konusu programlara katılımın niteliği ve derinliğine bağlı olduğunu belirterek, “Bunların hepsi farklı, burada her bir programı ayrı ayrı ele almak gerekiyor, burada genel bir sonuç çıkaramazsınız, özellikle de henüz ana tartışmalar ve müzakerelere geçilmemişken” ifadelerini kullandı.

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rusya, vladimir putin, ukrayna, almanya, nato, dmitriy peskov, olaf scholz