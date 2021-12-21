https://tr.sputniknews.com/20211221/rospotrebnadzor-vektor-merkezi-asilarin-omicrona-karsi-etkinligini-arastiriyor-1051992167.html

Rospotrebnadzor: Vektor Merkezi, aşıların Omicron'a karşı etkinliğini araştırıyor

Rospotrebnadzor: Vektor Merkezi, aşıların Omicron'a karşı etkinliğini araştırıyor

Rospotrebnadzor Başkanı Popova, Vektor Bilim Merkezi'nin, Rusya'da geliştirilen Kovid-19 aşılarının Omicron'a karşı etkinliğini ve bu varyantın ağır durumlara... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T22:56+0300

2021-12-21T22:56+0300

2021-12-21T22:56+0300

koronavirüs

anna popova

rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor)

koronavirüs aşısı

rusya devlet viroloji ve biyoteknoloji araştırma enstitüsü vektor

varyant

omicron

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Kovid-19'la Mücadele Koordinasyon Konseyi'nin toplantısında açıklamalarda bulundu.Popova, "Omicron varyantının dış ortama ve dezenfektanlara direnci, PCR ve LFT testlerimizin bu varyanta karşı hassasiyeti, aşılarımızın bu varyanta karşı etkinliği, laboratuvar koşullarında geçirgenlik ve iletim hızı ve ağır hastalık formlarına yol açma yeteneği araştırılıyor" dedi.Omicron varyantının yayılma hızının çok dinamik olduğunu dile getiren Popova, "Rusya’da şu ana kadar 41 Omicron vakası tespit edildi. Tüm hastalar hastanede bulunuyor" ifadelerini kullandı.Hastalığın ilk 3 gününde 38.5 ateş, halsizlik, öksürük ve boğaz ağrısının gözlemlendiğini anlatan Rospotrebnadzor Başkanı, "Tüm hastaların durumu stabil" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211221/vektor-bilim-merkezi-omicron-varyantinin-fotografini-yayinladi--1051964581.html

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anna popova, rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor), koronavirüs aşısı, rusya devlet viroloji ve biyoteknoloji araştırma enstitüsü vektor, varyant, omicron