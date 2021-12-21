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Rospotrebnadzor: Vektor Merkezi, aşıların Omicron'a karşı etkinliğini araştırıyor
Rospotrebnadzor: Vektor Merkezi, aşıların Omicron'a karşı etkinliğini araştırıyor
Rospotrebnadzor Başkanı Popova, Vektor Bilim Merkezi'nin, Rusya'da geliştirilen Kovid-19 aşılarının Omicron'a karşı etkinliğini ve bu varyantın ağır durumlara... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T22:56+0300
2021-12-21T22:56+0300
koronavirüs
anna popova
rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor)
koronavirüs aşısı
rusya devlet viroloji ve biyoteknoloji araştırma enstitüsü vektor
varyant
omicron
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Kovid-19'la Mücadele Koordinasyon Konseyi'nin toplantısında açıklamalarda bulundu.Popova, "Omicron varyantının dış ortama ve dezenfektanlara direnci, PCR ve LFT testlerimizin bu varyanta karşı hassasiyeti, aşılarımızın bu varyanta karşı etkinliği, laboratuvar koşullarında geçirgenlik ve iletim hızı ve ağır hastalık formlarına yol açma yeteneği araştırılıyor" dedi.Omicron varyantının yayılma hızının çok dinamik olduğunu dile getiren Popova, "Rusya’da şu ana kadar 41 Omicron vakası tespit edildi. Tüm hastalar hastanede bulunuyor" ifadelerini kullandı.Hastalığın ilk 3 gününde 38.5 ateş, halsizlik, öksürük ve boğaz ağrısının gözlemlendiğini anlatan Rospotrebnadzor Başkanı, "Tüm hastaların durumu stabil" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211221/vektor-bilim-merkezi-omicron-varyantinin-fotografini-yayinladi--1051964581.html
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anna popova, rusya insan sağlığı ve tüketiciyi koruma kurumu (rospotrebnadzor), koronavirüs aşısı, rusya devlet viroloji ve biyoteknoloji araştırma enstitüsü vektor, varyant, omicron

Rospotrebnadzor: Vektor Merkezi, aşıların Omicron'a karşı etkinliğini araştırıyor

22:56 21.12.2021
© SputnikRusya- Koronavirüs
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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Rospotrebnadzor Başkanı Popova, Vektor Bilim Merkezi'nin, Rusya'da geliştirilen Kovid-19 aşılarının Omicron'a karşı etkinliğini ve bu varyantın ağır durumlara yol açma ihtimalini araştırdığını söyledi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Kovid-19'la Mücadele Koordinasyon Konseyi'nin toplantısında açıklamalarda bulundu.
Popova, "Omicron varyantının dış ortama ve dezenfektanlara direnci, PCR ve LFT testlerimizin bu varyanta karşı hassasiyeti, aşılarımızın bu varyanta karşı etkinliği, laboratuvar koşullarında geçirgenlik ve iletim hızı ve ağır hastalık formlarına yol açma yeteneği araştırılıyor" dedi.
Omicron varyantının yayılma hızının çok dinamik olduğunu dile getiren Popova, "Rusya’da şu ana kadar 41 Omicron vakası tespit edildi. Tüm hastalar hastanede bulunuyor" ifadelerini kullandı.
Hastalığın ilk 3 gününde 38.5 ateş, halsizlik, öksürük ve boğaz ağrısının gözlemlendiğini anlatan Rospotrebnadzor Başkanı, "Tüm hastaların durumu stabil" diye konuştu.
Omicron varyantı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
Vektor Bilim Merkezi, Omicron varyantının fotoğrafını yayınladı
11:16
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