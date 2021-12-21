https://tr.sputniknews.com/20211221/tankerin-iskele-demiri-dustu-istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-durdu-1051971487.html

Tankerin iskele demiri düştü: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu

Tankerin iskele demiri düştü: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Anadolu Kavağı önlerinde bir tankerin iskele demirinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi... 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T14:06+0300

2021-12-21T14:06+0300

2021-12-21T14:06+0300

türkiye

istanbul

trafik

istanbul boğazı

gemi

tanker

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı kuzey-güney seyri esnasında 'USICHEM' isimli ayçiçeği yağı yüklü tankerin, Anadolu Kavağı önlerinde iskele demirinin düştüğü belirtildi.Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğe bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkör ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botunun yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "Boğaz trafiği askıya alındı" bilgisi verildi.

https://tr.sputniknews.com/20211030/istanbul-bogazinda-suruklenen-gemi-kiyiya-metreler-kala-durdu-1050327527.html

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istanbul, trafik, istanbul boğazı, gemi, tanker