https://tr.sputniknews.com/20211221/turkiye-ve-belarus-ticaret-ve-ekonomide-isbirligini-gorustu--1051981426.html

Türkiye ve Belarus, ticaret ve ekonomide işbirliğini görüştü

Türkiye ve Belarus, ticaret ve ekonomide işbirliğini görüştü

Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleynik, Türkiye'nin Belarus Büyükelçisi Özcan'la Minsk'te bir araya geldi. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

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ekonomi

belarus

türkiye

ticaret

mustafa özcan

ekonomi

sergey aleynik

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Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Aleynik, Türkiye'nin Belarus Büyükelçisi Mustafa Özcan, Türkiye-Belarus ilişkilerinin güncel meselelerini istişare etti. Aleynik ve Özcan, ticaret ve ekonomi ile konsolosluk alanındaki işbirliğini de ele aldı.

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belarus, türkiye, ticaret, mustafa özcan, ekonomi, sergey aleynik