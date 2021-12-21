Türkiye ve Belarus, ticaret ve ekonomide işbirliğini görüştü

Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Aleynik, Türkiye'nin Belarus Büyükelçisi Mustafa Özcan, Türkiye-Belarus ilişkilerinin güncel meselelerini istişare etti. Aleynik ve Özcan, ticaret ve ekonomi ile konsolosluk alanındaki işbirliğini de ele aldı.
Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleynik, Türkiye'nin Belarus Büyükelçisi Özcan'la Minsk'te bir araya geldi.
Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Aleynik, Türkiye'nin Belarus Büyükelçisi Mustafa Özcan, Türkiye-Belarus ilişkilerinin güncel meselelerini istişare etti.
Aleynik ve Özcan, ticaret ve ekonomi ile konsolosluk alanındaki işbirliğini de ele aldı.