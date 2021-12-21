https://tr.sputniknews.com/20211221/turkiyede-yasayan-hristiyan-toplumunun-dini-liderleri-ibbnin-davetinde-bir-araya-geldi-1051958011.html

Türkiye'de yaşayan Hristiyan toplumunun dini liderleri İBB'nin davetinde bir araya geldi

Türkiye'de yaşayan Hristiyan toplumunun dini liderleri İBB'nin davetinde bir araya geldi

Türkiye'de yaşayan Hristiyan toplumunun dini liderleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Noel Bayramı nedeniyle düzenlenen davette buluştu. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-21T01:29+0300

2021-12-21T01:29+0300

2021-12-21T01:29+0300

türkiye

hristiyan

ibb

ekrem imamoğlu

noel bayramı

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Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Noel Bayramı' davetine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katıldı.İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul ve Ankara Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin, İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi-Vatikan Temsilcisi Episkopos S. E. Monsenyör Massimiliano Palinuro, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve İstanbul Rum Patriği Bartholomeos programda birer konuşma yaptı.Davette ayrıca Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Başepiskopos Levon Zekiyan, Türkiye Süryani Katolik Patrik Vekili Korepiskopos Mgr. Orhan Çanlı, Keldani Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Başepiskopos Mgr. Ramzi Garmou Vekili Mgr. François Yakan, Ermeni Protestan Cemaati Ruhani Lideri Pastör Kirkor Ağabaloğlu, Protestan Kiliseler Derneği Başkanı Pastör Ali Kalkandelen, İstanbul Protestan Kiliseleri Temsilcisi Pastör Carlos Madrigal ve Cemaat Vakıfları Temsilcisi S. Can Ustabaşı da yer aldı.İstanbul'un, pek çok farklı din, millet ve kültürden insanların tarih boyunca komşuluk ettiği eşsiz, dünya güzeli bir kent olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Ermeni, Rum, Süryani, Keldani, Latin, Bulgar, Gürcü ve diğer cemaatlere mensup Ortodoks, Katolik ve Protestan kiliselerinin kente rengini veren kültürel miraslar olduğunun altını çizdi.

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hristiyan, ibb, ekrem imamoğlu, noel bayramı