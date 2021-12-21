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https://tr.sputniknews.com/20211221/youtuber-ve-mobil-uygulama-gelistiricilere-kdv-istisnasi-getirildi-1051962168.html
YouTuber ve mobil uygulama geliştiricilere KDV istisnası getirildi
YouTuber ve mobil uygulama geliştiricilere KDV istisnası getirildi
Sosyal içerik üreticileri (YouTuber) ve mobil cihazlar için uygulama üreticilerinin kazançlarının katma değer vergisinden (KDV) istisnası 1 Ocak 2022... 21.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-21T09:36+0300
2021-12-21T09:43+0300
kdv
türkiye
youtuber
youtube
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve KDV genel uygulama tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri gelir vergisi kanunu kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmayacak.Yenilenmiş cep telefonu tesliminde kapsamReuters'ın haberine göre; aynı tebliğle, yenilenmiş cep telefonlarının tesliminde yüzde 1 indirimli KDV uygulanmasının kapsamına açıklık getirildi.Kullanılmış cep telefonları, yenileme ve sertifikalandırma işlemi sonrasında yalnızca tanımlı yenileme merkezleri ve bu merkezlerin yetkilendirdiği yetkili satıcılar tarafından indirimli oran uygulanarak teslim edilebilecek.Ancak, yenilenmiş olsa dahi yenileme merkezi veya yetkili satıcı niteliğini haiz bulunmayanlar tarafından yapılan kullanılmış cep telefonu teslimleri ile bu niteliği haiz bulunmakla birlikte yönetmelik kapsamında yenilemeye tabi tutulmamış cep telefonu teslimlerinde indirimli oran uygulanmayacak.
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kdv, youtuber, youtube

YouTuber ve mobil uygulama geliştiricilere KDV istisnası getirildi

09:36 21.12.2021 (güncellendi: 09:43 21.12.2021)
© REUTERS / Lucy NicholsonYouTube - logo
YouTube - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Lucy Nicholson
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Sosyal içerik üreticileri (YouTuber) ve mobil cihazlar için uygulama üreticilerinin kazançlarının katma değer vergisinden (KDV) istisnası 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlayacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve KDV genel uygulama tebliğinde değişiklik yapan tebliğe göre, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri gelir vergisi kanunu kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmayacak.

Yenilenmiş cep telefonu tesliminde kapsam

Reuters'ın haberine göre; aynı tebliğle, yenilenmiş cep telefonlarının tesliminde yüzde 1 indirimli KDV uygulanmasının kapsamına açıklık getirildi.
Kullanılmış cep telefonları, yenileme ve sertifikalandırma işlemi sonrasında yalnızca tanımlı yenileme merkezleri ve bu merkezlerin yetkilendirdiği yetkili satıcılar tarafından indirimli oran uygulanarak teslim edilebilecek.
Ancak, yenilenmiş olsa dahi yenileme merkezi veya yetkili satıcı niteliğini haiz bulunmayanlar tarafından yapılan kullanılmış cep telefonu teslimleri ile bu niteliği haiz bulunmakla birlikte yönetmelik kapsamında yenilemeye tabi tutulmamış cep telefonu teslimlerinde indirimli oran uygulanmayacak.
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