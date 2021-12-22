Ahmet Hakan: Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?

"Ama önceki gece... Yani doların düşüş trendine girdiği gece... Çıktığı televizyon kanalında... “Bu bir alım fırsatıdır” diyerek... Bendeki bütün kredisini tüketti Durmuş Yılmaz, hiçbir saygım kalmadı kendisine. Düşünün: Eski bir Merkez Bankası Başkanı... Milliyetçi bir partinin milletvekili... Dolar satışının arttığı bir gecede millete... “Aman dolarlarınızı satmayın. Dolar alın. Fırsat bu fırsattır” diye öğüt veriyor. Muhalefet etmek ile memlekete düşmanlık etmek arasında bir fark vardır. Durmuş Yılmaz, işte bu farkı yıkıp attı o gece. Bundan böyle dış güç falan aramayın sağda solda...Durmuş Yılmaz varken herhangi bir dış güce ihtiyaç yoktur."