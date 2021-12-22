https://tr.sputniknews.com/20211222/ahmet-hakan-aranan-dis-guc-durmus-yilmaz-mi-1052000697.html
Ahmet Hakan: Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?
Ahmet Hakan: Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın "Aman dolarlarınızı satmayın. Dolar alın. Fırsat bu fırsattır”... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T09:39+0300
2021-12-22T09:39+0300
2021-12-22T09:39+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
durmuş yılmaz
dolar
ekonomik kriz
ahmet hakan
merkez bankası
ekonomi
dolar/tl
iyi parti
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Ahmet Hakan bugünkü yazısında, Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama ile doların düşüşe geçtiği esnada yaptığı açıklamaları eleştirdi.Yılmaz hakkında, "'Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır' derdim. 'Kalender meşrep bir havası var' derdim. 'Bu topraklara özgü bir edası var' derdim" ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, sözlerine şu şekilde devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20211221/eski-merkez-bankasi-baskani-yilmaz-bu-bir-faiz-artisidir-geri-donduk-demeden-donduler-1051956303.html
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recep tayyip erdoğan, durmuş yılmaz, dolar, ekonomik kriz, ahmet hakan, merkez bankası, ekonomi, dolar/tl, iyi parti
Ahmet Hakan: Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın "Aman dolarlarınızı satmayın. Dolar alın. Fırsat bu fırsattır” sözlerini eleştirdi, "Durmuş Yılmaz varken herhangi bir dış güce ihtiyaç yoktur" dedi.
Ahmet Hakan bugünkü yazısında
, Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama ile doların düşüşe geçtiği esnada yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Yılmaz hakkında, "'Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır' derdim. 'Kalender meşrep bir havası var' derdim. 'Bu topraklara özgü bir edası var' derdim" ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Ama önceki gece... Yani doların düşüş trendine girdiği gece... Çıktığı televizyon kanalında... “Bu bir alım fırsatıdır” diyerek... Bendeki bütün kredisini tüketti Durmuş Yılmaz, hiçbir saygım kalmadı kendisine. Düşünün: Eski bir Merkez Bankası Başkanı... Milliyetçi bir partinin milletvekili... Dolar satışının arttığı bir gecede millete... “Aman dolarlarınızı satmayın. Dolar alın. Fırsat bu fırsattır” diye öğüt veriyor. Muhalefet etmek ile memlekete düşmanlık etmek arasında bir fark vardır. Durmuş Yılmaz, işte bu farkı yıkıp attı o gece. Bundan böyle dış güç falan aramayın sağda solda...Durmuş Yılmaz varken herhangi bir dış güce ihtiyaç yoktur."