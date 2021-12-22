https://tr.sputniknews.com/20211222/altayli-kur-zirve-yaptiginda-is-gerekliligi-disinda-yuklu-miktarda-doviz-bozduranlar-saibe-altinda-1052010890.html

Altaylı: Kur zirve yaptığında iş gerekliliği dışında yüklü miktarda döviz bozduranlar şaibe altında

Altaylı: Kur zirve yaptığında iş gerekliliği dışında yüklü miktarda döviz bozduranlar şaibe altında

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Pazartesi günü kurun zirve yaptığı sırada iş gerekliliği dışında kim yüklü miktarda döviz bozdurduysa büyük şaibe... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T13:43+0300

2021-12-22T13:43+0300

2021-12-22T13:43+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

dolar

ekonomik kriz

döviz

türk lirası

ekonomi

fatih altaylı

dolar/tl

kur

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Altaylı, kurun yükseldiği esnada, döviz bozduranlara dikkat çekti ve "Pazartesi günü kurun zirve yaptığı sırada iş gerekliliği dışında kim yüklü miktarda döviz bozdurduysa büyük şaibe altındadır. Mutlaka araştırılmalı, soruşturulmalı. Düşünsenize pazartesi günü 17.5 TL’den 1 milyar dolar satıp, 17.5 milyar TL alsanız, Salı günü aynı para ile 1 milyar 346 milyon dolar geri alabilirsiniz Bir günde yüzde 35’e yakın kâr" değerlendirmesini yaptı.'Bunlardan hesap sorulsun'Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında, "Ak Parti milletvekili Metin Külünk’e sonuna kadar katılıyorum. Çok ama çok haklı. Biliyorsunuz, yeni uygulamaya Cuma günü karar verilmiş. Bankalar ile yapılan toplantıda. Öyle ki, bazı bankalar bununla ilgili reklam filmi çekecek zamanı bile bulmuşlar. Ancak açıklama pazartesi akşamı yapıldı. Metin Külünk de diyor ki, 'Bu yönteme geçileceğini bilenlerden pazartesi günü döviz bozduran varsa, bu arada 18 TL’ye yaklaşan kurdan dolar satarak büyük kazanç elde eden varsa, devleti ve milleti soyan varsa bunlar belirlensin ve bunlardan hesap sorulsun' O kadar haklı ki" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211222/merkez-bankasi-kur-korumali-tl-mevduat-icin-baz-alinacak-kur-seviyelerini-acikladi-1052003924.html

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recep tayyip erdoğan, dolar, ekonomik kriz, döviz, türk lirası, ekonomi, fatih altaylı, dolar/tl, kur