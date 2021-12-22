https://tr.sputniknews.com/20211222/altayli-kur-zirve-yaptiginda-is-gerekliligi-disinda-yuklu-miktarda-doviz-bozduranlar-saibe-altinda-1052010890.html
Altaylı: Kur zirve yaptığında iş gerekliliği dışında yüklü miktarda döviz bozduranlar şaibe altında
Altaylı: Kur zirve yaptığında iş gerekliliği dışında yüklü miktarda döviz bozduranlar şaibe altında
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Pazartesi günü kurun zirve yaptığı sırada iş gerekliliği dışında kim yüklü miktarda döviz bozdurduysa büyük şaibe... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T13:43+0300
2021-12-22T13:43+0300
2021-12-22T13:43+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
dolar
ekonomik kriz
döviz
türk lirası
ekonomi
fatih altaylı
dolar/tl
kur
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Altaylı, kurun yükseldiği esnada, döviz bozduranlara dikkat çekti ve "Pazartesi günü kurun zirve yaptığı sırada iş gerekliliği dışında kim yüklü miktarda döviz bozdurduysa büyük şaibe altındadır. Mutlaka araştırılmalı, soruşturulmalı. Düşünsenize pazartesi günü 17.5 TL’den 1 milyar dolar satıp, 17.5 milyar TL alsanız, Salı günü aynı para ile 1 milyar 346 milyon dolar geri alabilirsiniz Bir günde yüzde 35’e yakın kâr" değerlendirmesini yaptı.'Bunlardan hesap sorulsun'Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında, "Ak Parti milletvekili Metin Külünk’e sonuna kadar katılıyorum. Çok ama çok haklı. Biliyorsunuz, yeni uygulamaya Cuma günü karar verilmiş. Bankalar ile yapılan toplantıda. Öyle ki, bazı bankalar bununla ilgili reklam filmi çekecek zamanı bile bulmuşlar. Ancak açıklama pazartesi akşamı yapıldı. Metin Külünk de diyor ki, 'Bu yönteme geçileceğini bilenlerden pazartesi günü döviz bozduran varsa, bu arada 18 TL’ye yaklaşan kurdan dolar satarak büyük kazanç elde eden varsa, devleti ve milleti soyan varsa bunlar belirlensin ve bunlardan hesap sorulsun' O kadar haklı ki" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211222/merkez-bankasi-kur-korumali-tl-mevduat-icin-baz-alinacak-kur-seviyelerini-acikladi-1052003924.html
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recep tayyip erdoğan, dolar, ekonomik kriz, döviz, türk lirası, ekonomi, fatih altaylı, dolar/tl, kur
Altaylı: Kur zirve yaptığında iş gerekliliği dışında yüklü miktarda döviz bozduranlar şaibe altında
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "Pazartesi günü kurun zirve yaptığı sırada iş gerekliliği dışında kim yüklü miktarda döviz bozdurduysa büyük şaibe altındadır"
Altaylı, kurun yükseldiği esnada, döviz bozduranlara dikkat çekti ve "Pazartesi günü kurun zirve yaptığı sırada iş gerekliliği dışında kim yüklü miktarda döviz bozdurduysa büyük şaibe altındadır. Mutlaka araştırılmalı, soruşturulmalı. Düşünsenize pazartesi günü 17.5 TL’den 1 milyar dolar satıp, 17.5 milyar TL alsanız, Salı günü aynı para ile 1 milyar 346 milyon dolar geri alabilirsiniz Bir günde yüzde 35’e yakın kâr" değerlendirmesini yaptı.
'Bunlardan hesap sorulsun'
Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında
, "Ak Parti milletvekili Metin Külünk’e sonuna kadar katılıyorum. Çok ama çok haklı. Biliyorsunuz, yeni uygulamaya Cuma günü karar verilmiş. Bankalar ile yapılan toplantıda. Öyle ki, bazı bankalar bununla ilgili reklam filmi çekecek zamanı bile bulmuşlar. Ancak açıklama pazartesi akşamı yapıldı. Metin Külünk de diyor ki, 'Bu yönteme geçileceğini bilenlerden pazartesi günü döviz bozduran varsa, bu arada 18 TL’ye yaklaşan kurdan dolar satarak büyük kazanç elde eden varsa, devleti ve milleti soyan varsa bunlar belirlensin ve bunlardan hesap sorulsun' O kadar haklı ki
" ifadesini kullandı.