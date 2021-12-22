https://tr.sputniknews.com/20211222/merkez-bankasi-kur-korumali-tl-mevduat-icin-baz-alinacak-kur-seviyelerini-acikladi-1052003924.html

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Dolar kurunun seviyesi 12,3480 olarak açıklandı 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T11:22+0300

2021-12-22T11:22+0300

2021-12-22T11:39+0300

merkez bankası

dövize dayalı tl mevduat

türkiye

euro

dolar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102713/12/1027131228_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b30902e0a5c416c7fdb0a5302b4e0e52.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için Kullanılacak Kurları açıklamaya başladı.TCMB, USDTRY kurunu bugün için alışta 12,3480, satışta 12,3702 olarak açıkladı. Euro ise EUR 13,9125 lira olarak açıklandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün açıklanan “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünü için TCMB tarafından kurlar bugün ilk kez açıklandı.Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211221/hazine-ve-maliye-bakanligi-dovize-dayali-tl-mevduat-duzenlemesinin-detaylarini-acikladi-1051971637.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

merkez bankası, dövize dayalı tl mevduat, euro, dolar