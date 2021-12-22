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https://tr.sputniknews.com/20211222/merkez-bankasi-kur-korumali-tl-mevduat-icin-baz-alinacak-kur-seviyelerini-acikladi-1052003924.html
Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı
Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı
Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Dolar kurunun seviyesi 12,3480 olarak açıklandı 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T11:22+0300
2021-12-22T11:39+0300
merkez bankası
dövize dayalı tl mevduat
türkiye
euro
dolar
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için Kullanılacak Kurları açıklamaya başladı.TCMB, USDTRY kurunu bugün için alışta 12,3480, satışta 12,3702 olarak açıkladı. Euro ise EUR 13,9125 lira olarak açıklandı.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün açıklanan “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünü için TCMB tarafından kurlar bugün ilk kez açıklandı.Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211221/hazine-ve-maliye-bakanligi-dovize-dayali-tl-mevduat-duzenlemesinin-detaylarini-acikladi-1051971637.html
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merkez bankası, dövize dayalı tl mevduat, euro, dolar

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı

11:22 22.12.2021 (güncellendi: 11:39 22.12.2021)
© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyDolar - euro
Dolar - euro - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Dolar kurunun seviyesi 12,3480 olarak açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için Kullanılacak Kurları açıklamaya başladı.
TCMB, USDTRY kurunu bugün için alışta 12,3480, satışta 12,3702 olarak açıkladı. Euro ise EUR 13,9125 lira olarak açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün açıklanan “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünü için TCMB tarafından kurlar bugün ilk kez açıklandı.
Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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Hazine ve Maliye Bakanlığı dövize dayalı TL mevduat düzenlemesinin detaylarını açıkladı
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