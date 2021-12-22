https://tr.sputniknews.com/20211222/ankara-valiligi-yilbasi-kutlamalarinda-arac-trafigine-kapatilacak-yollari-acikladi-1052025829.html

Ankara Valiliği yılbaşı kutlamalarında araç trafiğine kapatılacak yolları açıkladı

Ankara Valiliği yılbaşı kutlamalarında araç trafiğine kapatılacak yolları açıkladı

Ankara Valiliği, 31 Aralık saat 19.00'dan itibaren emniyet tedbirleri kapsamında kentteki bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

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ankara valiliği

aşti

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Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, başkent genelindeki yeni yıl kutlamaları sırasında yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olacağı öngörülen YHT, AŞTİ, oteller, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler ile eğlence mekanlarının bulunduğu cadde ve sokaklarda, huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet tedbirleri alınacak.Bu kapsamda, 31 Aralık saat 19.00'dan itibaren, Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı; Bestekar, Tunalı Hilmi ile J. F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölüm ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.Ayrıca, ihtiyaç olması halinde Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ve Akay Kavşağı arasındaki bölümü, GMK Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasındaki bölümü, Milli Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü, 54. Cadde, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasındaki bölümü, Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J. F. Kennedy Caddesi arasındaki bölümü, Filistin Caddesi, Kumrular Sokak ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

https://tr.sputniknews.com/20211205/bilim-kurulu-uyesinden-yilbasi-kutlamasi-uyarisi-1051458213.html

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