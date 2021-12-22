Bakan Koca: Yakın zamanda dünya genelinde Omicron'un baskın varyant olmasını bekliyoruz

“Bugün bölgemizdeki sağlık yatırımları, sağlık hizmetleri ve sağlık teknolojilerini esas alan bir ziyaret planladık. Bildiğiniz üzere dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi, ikinci yılını tamamlamak üzere. Bu yılın başından itibaren başladığımız aşılama çalışmaları ile kısıtlamalar önemli oranda hayatımızdan çıktı. Avrupa salgının yeniden merkezi oldu. Avrupa’da artış olduğunda bu durum yaklaşık 3-4 hafta sonra ülkemizde de görülebiliyor. Bugüne kadar önemli bir artış gözlemlenmedi. Kontrollü seyir devam ediyor. Bugün en çok konuşulan konu, Omicron varyantı. Yakın zamanda dünya genelinde Omicron’un baskın varyant olmasını bekliyoruz. Gelen ön bilgiler bu varyantın bulaşıcılığının daha yüksek olduğu ancak hasta etme gücünün diğer varyantlara göre düşük olduğu yönünde. Bununla birlikte bulaşıcılığın yüksek olması nedeniyle hepimizin bildiği kişisel korunma tedbirlerine daha dikkatli şekilde devam etmeliyiz. Son 1 ay içinde 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın vakalar içindeki oranı yüzde 16 seviyesinde olmasına rağmen vefatlar içindeki payı yüzde 87’dir. 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı olması son derece kritik. Hangi aşı türünü yaptırmış olurlarsa olsunlar, hatırlatma dozu aşısını olmaları son derece önemlidir.”