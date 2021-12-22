https://tr.sputniknews.com/20211222/belarus-lideri-lukasenko-ulkede-saldiri-hazirligi-yapan-bir-grubun-yakalandigini-duyurdu-1052028209.html

Belarus lideri Lukaşenko, ülkede saldırı hazırlığı yapan bir grubun yakalandığını duyurdu

Belarus lideri Lukaşenko, ülkede saldırı hazırlığı yapan bir grubun yakalandığını duyurdu

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede saldırı hazırlığı yapan bir grup kişinin yakalandığını, bir kişinin de Rusya’ya kaçtığının tahmin edildiğini... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

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aleksandr lukaşenko

dünya

belarus

saldırı

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Belarus’un Homyel bölgesini ziyaret eden Aleksandr Lukaşenko, burada yaptığı açıklamada ülkede saldırı hazırlığı yapan bir grubun yakalandığını ifade etti. "İçişleri Bakanı bana bilgi verdi. Dün gündüz ve geçen gece 6 veya 7 kişi gözaltına alındı. Bunlar, saldırı düzenlemeye çalışıyordu. Onları takip ediyorduk ve suçüstü yakalanmalarını bekliyorduk" diyen Lukaşenko "Her şey videoya kaydedildi. Devlet memurlarına, özellikle de savcılık çalışanlarına ve hatta yargıçlara saldıracaklardı. 7 kişi gözaltına alındı. Biri de aranıyor. Bulacağız. Rusya’ya kaçtığı tahmin ediliyor. Ruslar onu yakalayıp bize teslim edecek” diye konuştu.‘Ukrayna ve Litvanya, Belarus transitine bağımlı’Ukrayna ve Litvanya’nın Belarus üzerinden transitinin yaklaşık 3 milyon ton olduğunu kaydeden Lukaşenko, “Bu iki ülke Belarus transitine bağımlı. Bu nedenle Litvanya’nın, Klaipeda limanını Belarus’a kapatma oyununa cevap vermek için büyük potansiyele sahibiz” açıklamasını da yaptı.

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aleksandr lukaşenko, belarus, saldırı