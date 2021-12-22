Doğum sancısı tutan kadına sağlık görevlileri 7 saat sonra ulaştı

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde doğum sancıları tutan kadına sağlık ekipleri zorlu 7 saatlik karla mücadelenin ardından ulaştı. Hasta yakınları, S.T.’nin sancılarının tutmasıyla yola çıktı. Sağlık ekipleri, 2 kilometre yol yürüdükten sonra yolda karşılaştıkları hastanın doğum yaptığını ve bebekle durumlarının kötü olduğunu gördü.Yolda yapılan ilk müdahalelerin ardından S.T., Sason Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi. S.T. ve ailesi, çocuklarına 112 sağlık ekibinde görevli personelin ismi ‘Ayfer’ bıraktı.
Batman'ın Sason ilçesinde 112 Acil Sağlık ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Dörtbölük köyünde doğum sancısı tutan hastaya 7 saatin ardından ulaştı.
Sason ilçesi Dörtbölük köyünde doğum sancıları tutan kadına sağlık ekipleri zorlu 7 saatlik karla mücadelenin ardından ulaştı.
Hasta yakınları, S.T.’nin sancılarının tutmasıyla yola çıktı. Sağlık ekipleri, 2 kilometre yol yürüdükten sonra yolda karşılaştıkları hastanın doğum yaptığını ve bebekle durumlarının kötü olduğunu gördü.
Yolda yapılan ilk müdahalelerin ardından S.T., Sason Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi. S.T. ve ailesi, çocuklarına 112 sağlık ekibinde görevli personelin ismi ‘Ayfer’ bıraktı.