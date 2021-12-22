https://tr.sputniknews.com/20211222/dogum-sancisi-tutan-hastaya-saglik-gorevlileri-7-saat-sonra-ulasti-1051994456.html

Doğum sancısı tutan kadına sağlık görevlileri 7 saat sonra ulaştı

Doğum sancısı tutan kadına sağlık görevlileri 7 saat sonra ulaştı

Batman'ın Sason ilçesinde 112 Acil Sağlık ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Dörtbölük köyünde doğum sancısı tutan hastaya 7 saatin ardından... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T01:00+0300

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doğum

yaşam

kar yağışı

sancı

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Sason ilçesi Dörtbölük köyünde doğum sancıları tutan kadına sağlık ekipleri zorlu 7 saatlik karla mücadelenin ardından ulaştı. Hasta yakınları, S.T.’nin sancılarının tutmasıyla yola çıktı. Sağlık ekipleri, 2 kilometre yol yürüdükten sonra yolda karşılaştıkları hastanın doğum yaptığını ve bebekle durumlarının kötü olduğunu gördü.Yolda yapılan ilk müdahalelerin ardından S.T., Sason Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi. S.T. ve ailesi, çocuklarına 112 sağlık ekibinde görevli personelin ismi ‘Ayfer’ bıraktı.

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doğum, kar yağışı, sancı