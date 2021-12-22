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Doğum sancısı tutan kadına sağlık görevlileri 7 saat sonra ulaştı
Doğum sancısı tutan kadına sağlık görevlileri 7 saat sonra ulaştı
Batman'ın Sason ilçesinde 112 Acil Sağlık ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Dörtbölük köyünde doğum sancısı tutan hastaya 7 saatin ardından... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T01:00+0300
2021-12-22T01:01+0300
doğum
yaşam
kar yağışı
sancı
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Sason ilçesi Dörtbölük köyünde doğum sancıları tutan kadına sağlık ekipleri zorlu 7 saatlik karla mücadelenin ardından ulaştı. Hasta yakınları, S.T.’nin sancılarının tutmasıyla yola çıktı. Sağlık ekipleri, 2 kilometre yol yürüdükten sonra yolda karşılaştıkları hastanın doğum yaptığını ve bebekle durumlarının kötü olduğunu gördü.Yolda yapılan ilk müdahalelerin ardından S.T., Sason Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi. S.T. ve ailesi, çocuklarına 112 sağlık ekibinde görevli personelin ismi ‘Ayfer’ bıraktı.
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doğum, kar yağışı, sancı

Doğum sancısı tutan kadına sağlık görevlileri 7 saat sonra ulaştı

01:00 22.12.2021 (güncellendi: 01:01 22.12.2021)
© İHAKar, kar yığını
Kar, kar yığını - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© İHA
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Batman'ın Sason ilçesinde 112 Acil Sağlık ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Dörtbölük köyünde doğum sancısı tutan hastaya 7 saatin ardından ulaştı.
Sason ilçesi Dörtbölük köyünde doğum sancıları tutan kadına sağlık ekipleri zorlu 7 saatlik karla mücadelenin ardından ulaştı.
Hasta yakınları, S.T.’nin sancılarının tutmasıyla yola çıktı. Sağlık ekipleri, 2 kilometre yol yürüdükten sonra yolda karşılaştıkları hastanın doğum yaptığını ve bebekle durumlarının kötü olduğunu gördü.
Yolda yapılan ilk müdahalelerin ardından S.T., Sason Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi.
S.T. ve ailesi, çocuklarına 112 sağlık ekibinde görevli personelin ismi ‘Ayfer’ bıraktı.
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