https://tr.sputniknews.com/20211222/dolardaki-dususun-ardindan-sifir-otomobil-fiyatlari-guncellendi--1052000058.html

Dolardaki düşüşün ardından sıfır otomobil fiyatları güncellendi

Dolardaki düşüşün ardından sıfır otomobil fiyatları güncellendi

Dolar kurundaki sert düşüş sonrası otomobil firmaları gerilemeye başladı. Ünlü bir markanın 590 bin liraya satılan sıfır aracı kur güncellemesi ile 50 bin lira... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T09:16+0300

2021-12-22T09:16+0300

2021-12-22T09:16+0300

ekonomi

otomobil

sıfır araç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1050119843_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9ce2347c7e669bf8a846d42a3adf6cd4.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolarda başlayan sert düşüş sonrası otomobil markaları da fiyat güncellemelerine başladı.Dolar kurundaki hareketlilik sonrası çok sert şekilde yükselen otomobil fiyatları kurdaki sert düşüş sonrası yeniden revize edildi. Sektördeki birçok önemli otomobil firması sıfır araçlarda yüzde 10 oranında indirimler gerçekleştirdi.Renault, Dacia ve Citroen sıfır otomobil fiyatlarını yeni kur seviyesine göre revize etti.Milliyet.com.tr'nin ulaştığı Citroen yetkilileri C4 modelinin daha önce 590 bin liraya satıldığını ve kurun aşağı gelmesiyle birlikte bugün 540 bin liraya gerilediğini belirtti.Şimdi gözler diğer otomobil firmalarında. Kurdaki artışı fiyatlarına yansıtan otomobil şirketlerinin dolardaki sert düşüş sonrası fiyatlarını yeniden indirmesi bekleniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otomobil, sıfır araç