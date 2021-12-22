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https://tr.sputniknews.com/20211222/dolardaki-dususun-ardindan-sifir-otomobil-fiyatlari-guncellendi--1052000058.html
Dolardaki düşüşün ardından sıfır otomobil fiyatları güncellendi
Dolardaki düşüşün ardından sıfır otomobil fiyatları güncellendi
Dolar kurundaki sert düşüş sonrası otomobil firmaları gerilemeye başladı. Ünlü bir markanın 590 bin liraya satılan sıfır aracı kur güncellemesi ile 50 bin lira... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T09:16+0300
2021-12-22T09:16+0300
ekonomi
otomobil
sıfır araç
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolarda başlayan sert düşüş sonrası otomobil markaları da fiyat güncellemelerine başladı.Dolar kurundaki hareketlilik sonrası çok sert şekilde yükselen otomobil fiyatları kurdaki sert düşüş sonrası yeniden revize edildi. Sektördeki birçok önemli otomobil firması sıfır araçlarda yüzde 10 oranında indirimler gerçekleştirdi.Renault, Dacia ve Citroen sıfır otomobil fiyatlarını yeni kur seviyesine göre revize etti.Milliyet.com.tr'nin ulaştığı Citroen yetkilileri C4 modelinin daha önce 590 bin liraya satıldığını ve kurun aşağı gelmesiyle birlikte bugün 540 bin liraya gerilediğini belirtti.Şimdi gözler diğer otomobil firmalarında. Kurdaki artışı fiyatlarına yansıtan otomobil şirketlerinin dolardaki sert düşüş sonrası fiyatlarını yeniden indirmesi bekleniyor.
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otomobil, sıfır araç

Dolardaki düşüşün ardından sıfır otomobil fiyatları güncellendi

09:16 22.12.2021
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTALDünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan "Ayaklı galericiler" olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti.
Dünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan Ayaklı galericiler olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© İHA / CİHAN ATİK - FEHİME KARTAL
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Dolar kurundaki sert düşüş sonrası otomobil firmaları gerilemeye başladı. Ünlü bir markanın 590 bin liraya satılan sıfır aracı kur güncellemesi ile 50 bin lira indirim yapılarak 540 bin liraya geriledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla dolarda başlayan sert düşüş sonrası otomobil markaları da fiyat güncellemelerine başladı.
Dolar kurundaki hareketlilik sonrası çok sert şekilde yükselen otomobil fiyatları kurdaki sert düşüş sonrası yeniden revize edildi. Sektördeki birçok önemli otomobil firması sıfır araçlarda yüzde 10 oranında indirimler gerçekleştirdi.
Renault, Dacia ve Citroen sıfır otomobil fiyatlarını yeni kur seviyesine göre revize etti.
Milliyet.com.tr'nin ulaştığı Citroen yetkilileri C4 modelinin daha önce 590 bin liraya satıldığını ve kurun aşağı gelmesiyle birlikte bugün 540 bin liraya gerilediğini belirtti.
Şimdi gözler diğer otomobil firmalarında. Kurdaki artışı fiyatlarına yansıtan otomobil şirketlerinin dolardaki sert düşüş sonrası fiyatlarını yeniden indirmesi bekleniyor.
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