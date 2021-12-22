https://tr.sputniknews.com/20211222/israilde-gecen-yil-en-populer-erkek-bebek-ismi-muhammed-oldu-1052021538.html

İsrail'de geçen yıl en popüler erkek bebek ismi Muhammed oldu

İsrail'de geçen yıl en popüler erkek bebek ismi Muhammed oldu

'Yahudi devletinde' 2020'de dünyaya gelen erkek bebeklerin yaklaşık 2400'üne İslam peygamberinin adı verildi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T18:17+0300

2021-12-22T18:17+0300

2021-12-22T18:35+0300

dünya

israil

yahudi

müslüman

bebek

filistinli

nüfus

muhammed

isim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104239/54/1042395471_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ce94c4c859ec8248727614468630bb82.jpg

Filistinlilere karşı apartheid rejimi uygulamakla eleştirilen İsrail'in yasa değişikliğiyle 'Yahudi devleti' olarak tanımlanması bir kez daha demografik gerçeklikle çelişti. Merkezi İstatistik Bürosu, geçen yıl İsrail'de erkek çocuklarına en çok verilen ismin Muhammed olduğunu açıkladı. Buna göre 'Yahudi devletinde' 2020'de dünyaya gelen erkek bebeklerin yaklaşık 2400'üne İslam dininin peygamberinin adı verildi. Geçen yılın sonunda 1.7 milyon Müslüman, İsrail nüfusunun yüzde 18'ini oluşturuyordu. Dünyada da en popülerMuhammed küresel çapta da en popüler erkek ismi. Dünya çapında yaklaşık 150 milyon kişinin Muhammed ismini taşıdığı tahmin ediliyor. 2020'de Britanya'da en yaygın beşinci bebek ismi olan Muhammed, geçen yıl ABD'de de ilk 10'a girdi. Yahudilerin tercihi David, Lavi, Arielİsrail'in Yahudi nüfusunun geçen yıl en tercih ettiği üç erkek bebek ismi ise David, Lavi, Ariel oldu.Yahudilerle diğer toplulukları birleştiren isim: Maya2020'de İsrail'de en popüler kız bebek ismi olarak hem Yahudi hem de Yahudi olmayan toplumlar tarafından tercih edilen Maya öne çıktı. İbranice, İspanyolca ve Yunanca'da 'su' anlamına gelen Maya, başka kültürlerde de kullanılıyor. Örneğin Sanskritçe'de Maya 'yanılsama' anlamına geliyor.

israil

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

israil, yahudi, müslüman, bebek, filistinli, nüfus, muhammed, isim