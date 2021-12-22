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https://tr.sputniknews.com/20211222/israilde-gecen-yil-en-populer-erkek-bebek-ismi-muhammed-oldu-1052021538.html
İsrail'de geçen yıl en popüler erkek bebek ismi Muhammed oldu
İsrail'de geçen yıl en popüler erkek bebek ismi Muhammed oldu
'Yahudi devletinde' 2020'de dünyaya gelen erkek bebeklerin yaklaşık 2400'üne İslam peygamberinin adı verildi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T18:17+0300
2021-12-22T18:35+0300
dünya
israil
yahudi
müslüman
bebek
filistinli
nüfus
muhammed
isim
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Filistinlilere karşı apartheid rejimi uygulamakla eleştirilen İsrail'in yasa değişikliğiyle 'Yahudi devleti' olarak tanımlanması bir kez daha demografik gerçeklikle çelişti. Merkezi İstatistik Bürosu, geçen yıl İsrail'de erkek çocuklarına en çok verilen ismin Muhammed olduğunu açıkladı. Buna göre 'Yahudi devletinde' 2020'de dünyaya gelen erkek bebeklerin yaklaşık 2400'üne İslam dininin peygamberinin adı verildi. Geçen yılın sonunda 1.7 milyon Müslüman, İsrail nüfusunun yüzde 18'ini oluşturuyordu. Dünyada da en popülerMuhammed küresel çapta da en popüler erkek ismi. Dünya çapında yaklaşık 150 milyon kişinin Muhammed ismini taşıdığı tahmin ediliyor. 2020'de Britanya'da en yaygın beşinci bebek ismi olan Muhammed, geçen yıl ABD'de de ilk 10'a girdi. Yahudilerin tercihi David, Lavi, Arielİsrail'in Yahudi nüfusunun geçen yıl en tercih ettiği üç erkek bebek ismi ise David, Lavi, Ariel oldu.Yahudilerle diğer toplulukları birleştiren isim: Maya2020'de İsrail'de en popüler kız bebek ismi olarak hem Yahudi hem de Yahudi olmayan toplumlar tarafından tercih edilen Maya öne çıktı. İbranice, İspanyolca ve Yunanca'da 'su' anlamına gelen Maya, başka kültürlerde de kullanılıyor. Örneğin Sanskritçe'de Maya 'yanılsama' anlamına geliyor.
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israil, yahudi, müslüman, bebek, filistinli, nüfus, muhammed, isim

İsrail'de geçen yıl en popüler erkek bebek ismi Muhammed oldu

18:17 22.12.2021 (güncellendi: 18:35 22.12.2021)
© Fotoğraf : TwitterBebek
Bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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'Yahudi devletinde' 2020'de dünyaya gelen erkek bebeklerin yaklaşık 2400'üne İslam peygamberinin adı verildi.
Filistinlilere karşı apartheid rejimi uygulamakla eleştirilen İsrail'in yasa değişikliğiyle 'Yahudi devleti' olarak tanımlanması bir kez daha demografik gerçeklikle çelişti. Merkezi İstatistik Bürosu, geçen yıl İsrail'de erkek çocuklarına en çok verilen ismin Muhammed olduğunu açıkladı.
Buna göre 'Yahudi devletinde' 2020'de dünyaya gelen erkek bebeklerin yaklaşık 2400'üne İslam dininin peygamberinin adı verildi.
Geçen yılın sonunda 1.7 milyon Müslüman, İsrail nüfusunun yüzde 18'ini oluşturuyordu.

Dünyada da en popüler

Muhammed küresel çapta da en popüler erkek ismi. Dünya çapında yaklaşık 150 milyon kişinin Muhammed ismini taşıdığı tahmin ediliyor.
2020'de Britanya'da en yaygın beşinci bebek ismi olan Muhammed, geçen yıl ABD'de de ilk 10'a girdi.

Yahudilerin tercihi David, Lavi, Ariel

İsrail'in Yahudi nüfusunun geçen yıl en tercih ettiği üç erkek bebek ismi ise David, Lavi, Ariel oldu.

Yahudilerle diğer toplulukları birleştiren isim: Maya

2020'de İsrail'de en popüler kız bebek ismi olarak hem Yahudi hem de Yahudi olmayan toplumlar tarafından tercih edilen Maya öne çıktı.
İbranice, İspanyolca ve Yunanca'da 'su' anlamına gelen Maya, başka kültürlerde de kullanılıyor. Örneğin Sanskritçe'de Maya 'yanılsama' anlamına geliyor.
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