Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211222/kahve-uzmani-cakmak-kahveyi-ucuza-satmak-icin-kavrulmus-nohut-koyuyorlar-1052006408.html
Kahve uzmanı Çakmak: Kahveyi ucuza satmak için kavrulmuş nohut koyuyorlar
Kahve uzmanı Çakmak: Kahveyi ucuza satmak için kavrulmuş nohut koyuyorlar
Uzmanlar, standart fiyatların çok altında satılan kahvelerde kavrulmuş nohut olabileceği konusunda tüketicilere uyarılarda bulundu. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T12:22+0300
2021-12-22T12:34+0300
kahve
yaşam
hile
kıtlık
nohut
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052006145_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c740e4534c21a5c7a880aef92857382f.jpg
Kahve uzmanı Yunus Çakmak, piyasa ortalamasının altında satılan kahvelerde kavrulmuş nohut olabileceğine dikkati çekerek, "Kahveyi 60 liraya satmanız imkansız ama içine nohut koyduğunuz zaman oluyor" dedi.Çakmak, kahve künyelerinde kahvenin ne zaman toplandığı ve kavrulduğunun yazıldığını hatırlatarak vatandaşların kahvelerin künyelerine bakmaları tavsiyesinde bulundu.İdeal bir Türk kahvesinin şu anda 140-180 lira arasında olduğunu ifade eden Çakmak, şunları söyledi:‘Kahve tadı gelmiyor ama nötr tatlar çok fazla geliyor’Çakmak, gıda hilesinin kahve içine kavrulmuş nohut eklenerek yapılabildiğini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:"Geçen gün bir müşterinin vasıtasıyla başka bir müşteri beni arayarak kahve almak istediğini söyledi. 'Türk kahvesi ne kadar?' diye sordu. Ben de '140 lira' dedim. İstanbul'da içilebilir bir Türk kahvesi bu. Daha sonra 'Ben bugün 60 liraya kahve aldım' dedi. 'Nasıl olur? O kahveye bakabilir miyim?' diye sordum, getirdi, kahveye baktım. Kahve tadı gelmiyor ama nötr tatlar çok fazla geliyor. Daha sonra kahveyi öğütülmüş olarak getirdi. Kahveyi sererek inceledim, bir tat geliyor.Bir arkadaşımı çağırdım ve kahvenin 12-13 kere tadımını yaptıktan sonra marketten nohut aldım ve kavurdum. Nohutla beraber karıştırıp aynı oranı buldum. Nohutun kilosu 9 lira. Şu anda çiğ kahve, Brezilya, Türk kahvesinin çekirdeğinin en uygun fiyatı 100-105 lira arasında. Bu paraya aldığınız kahveyi kavuruyorsunuz, ortalama yüzde 13 firesi var. Personel maliyetleri, elektrik, su, doğalgazı koyduğunuz zaman bu kahve size yüzde 30 oranında bir maliyetle yansıyor. Yani bu kahveyi 60 liraya satmanız imkansız ama içine nohut koyduğunuz zaman oluyor. Kahve firması kahveye nohut koymuş. Tabii firmanın ismini öğrenemedik."‘Kahveyi çekirdek olarak alın’"Kahve ucuz diye kesinlikle almasınlar" uyarısında bulunan Çakmak, gerçek kahvecilerin taze hasattan kahve yaptığını söyledi.Vatandaşların ideal, kaliteli bir kahve için daima kahve uzmanlarıyla irtibat halinde olması ve kahveyi çekirdek olarak alması gerektiğini dile getiren Çakmak, aktarlardan ya da kahve firmalarından değirmen alınarak öğütülmesi önerisinde bulundu.‘Nohut kahvesi kıtlık dönemlerinde yapılan bir kahve’Çakmak, "Nohut kahvesi kıtlık dönemlerinde yapılan bir kahve aslında ama şu anda maalesef piyasadaki bazı dolandırıcıların fiyatı ucuz vermek için yaptığı taktik haline geldi. İnsanlar da kahveyle çok fazla ilgilenmedikleri için 'Kahve olsun yeter, sohbet ediyoruz' diye alıp içiyor ama ondaki tatları, lezzeti anlamak istemiyor. Onun için tüketiciler araştırsınlar veya değirmen alsınlar" ifadelerini kullandı.Kahvenin, uzun süre ağızdan gitmemesi gereken bir tat bırakması gerektiğini ve bayat ya da çok fazla kavrulmuş kahve içildiği zaman o tadın ağızda hemen kaybolduğunu anlatan Çakmak, "Öğütülmüş kahve alındığı zaman kimse, 'Ben öğütülmüş kahveden lezzet alıyorum' diyemez ya da öğütülmüş bir kahveyi içip 'Bu kahve iyi, bu kahve kötü' de diyemez. Onun için lütfen çekirdek alın" diyerek sözlerini tamamladı.
https://tr.sputniknews.com/20211201/kahve-fiyatlari-11-ayda-yuzde-300-artti-1051320357.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052006145_172:0:820:486_1920x0_80_0_0_0082d4b8d52312cc0fac334671036e05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kahve, hile, kıtlık, nohut

Kahve uzmanı Çakmak: Kahveyi ucuza satmak için kavrulmuş nohut koyuyorlar

12:22 22.12.2021 (güncellendi: 12:34 22.12.2021)
© AAÇekirdek kahve
Çekirdek kahve - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
Abone ol
Uzmanlar, standart fiyatların çok altında satılan kahvelerde kavrulmuş nohut olabileceği konusunda tüketicilere uyarılarda bulundu.
Kahve uzmanı Yunus Çakmak, piyasa ortalamasının altında satılan kahvelerde kavrulmuş nohut olabileceğine dikkati çekerek, "Kahveyi 60 liraya satmanız imkansız ama içine nohut koyduğunuz zaman oluyor" dedi.
Çakmak, kahve künyelerinde kahvenin ne zaman toplandığı ve kavrulduğunun yazıldığını hatırlatarak vatandaşların kahvelerin künyelerine bakmaları tavsiyesinde bulundu.
İdeal bir Türk kahvesinin şu anda 140-180 lira arasında olduğunu ifade eden Çakmak, şunları söyledi:
"Nitelikli Türk kahvesi kullanılacağı zaman fiyat 250-300 lira bandında. Filtre kahvede ideal içilebilir kahvenin fiyatı ise 200-300 lira arasında. Espresso da aynı şekilde 200-350 liraya kadar artabiliyor. Bu söylediklerim içilebilir kahve. 85 üstü puan alan kahvelerde 500-1000 lira arasında fiyatlar var."

‘Kahve tadı gelmiyor ama nötr tatlar çok fazla geliyor’

Çakmak, gıda hilesinin kahve içine kavrulmuş nohut eklenerek yapılabildiğini ifade ederek, şu bilgileri paylaştı:
"Geçen gün bir müşterinin vasıtasıyla başka bir müşteri beni arayarak kahve almak istediğini söyledi. 'Türk kahvesi ne kadar?' diye sordu. Ben de '140 lira' dedim. İstanbul'da içilebilir bir Türk kahvesi bu. Daha sonra 'Ben bugün 60 liraya kahve aldım' dedi. 'Nasıl olur? O kahveye bakabilir miyim?' diye sordum, getirdi, kahveye baktım. Kahve tadı gelmiyor ama nötr tatlar çok fazla geliyor. Daha sonra kahveyi öğütülmüş olarak getirdi. Kahveyi sererek inceledim, bir tat geliyor.
Bir arkadaşımı çağırdım ve kahvenin 12-13 kere tadımını yaptıktan sonra marketten nohut aldım ve kavurdum. Nohutla beraber karıştırıp aynı oranı buldum. Nohutun kilosu 9 lira. Şu anda çiğ kahve, Brezilya, Türk kahvesinin çekirdeğinin en uygun fiyatı 100-105 lira arasında. Bu paraya aldığınız kahveyi kavuruyorsunuz, ortalama yüzde 13 firesi var. Personel maliyetleri, elektrik, su, doğalgazı koyduğunuz zaman bu kahve size yüzde 30 oranında bir maliyetle yansıyor. Yani bu kahveyi 60 liraya satmanız imkansız ama içine nohut koyduğunuz zaman oluyor. Kahve firması kahveye nohut koymuş. Tabii firmanın ismini öğrenemedik."

‘Kahveyi çekirdek olarak alın’

"Kahve ucuz diye kesinlikle almasınlar" uyarısında bulunan Çakmak, gerçek kahvecilerin taze hasattan kahve yaptığını söyledi.
Vatandaşların ideal, kaliteli bir kahve için daima kahve uzmanlarıyla irtibat halinde olması ve kahveyi çekirdek olarak alması gerektiğini dile getiren Çakmak, aktarlardan ya da kahve firmalarından değirmen alınarak öğütülmesi önerisinde bulundu.

‘Nohut kahvesi kıtlık dönemlerinde yapılan bir kahve’

Çakmak, "Nohut kahvesi kıtlık dönemlerinde yapılan bir kahve aslında ama şu anda maalesef piyasadaki bazı dolandırıcıların fiyatı ucuz vermek için yaptığı taktik haline geldi. İnsanlar da kahveyle çok fazla ilgilenmedikleri için 'Kahve olsun yeter, sohbet ediyoruz' diye alıp içiyor ama ondaki tatları, lezzeti anlamak istemiyor. Onun için tüketiciler araştırsınlar veya değirmen alsınlar" ifadelerini kullandı.
Kahvenin, uzun süre ağızdan gitmemesi gereken bir tat bırakması gerektiğini ve bayat ya da çok fazla kavrulmuş kahve içildiği zaman o tadın ağızda hemen kaybolduğunu anlatan Çakmak, "Öğütülmüş kahve alındığı zaman kimse, 'Ben öğütülmüş kahveden lezzet alıyorum' diyemez ya da öğütülmüş bir kahveyi içip 'Bu kahve iyi, bu kahve kötü' de diyemez. Onun için lütfen çekirdek alın" diyerek sözlerini tamamladı.
Kahve çekirdeği, bardak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
EKONOMİ
Kahve fiyatları 11 ayda yüzde 300 arttı
1 Aralık, 10:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:01Cep telefonu taksit sayısı ve kredi limitleri güncellendi
12:58BDDK'dan cep telefonları için taksit düzenlemesi
12:48Bakan Varank'tan TÜSİAD'a: Elini taşın altına koyamayanlardan zaten başka bir tavır beklemiyorduk
12:47Ticaret Bakanı Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de gıda fiyatlarında gevşeme bekliyoruz
12:46Nazım Hikmet’in bilinmeyen fotoğrafları Çekya’da ortaya çıktı
12:41Araştırma: Erkek kara böcekler, dişileri etkilemek için çiftleşme öncesi oral seks yapıyor
12:40Eskişehir'de kayıp olarak aranıyordu, donarak öldüğü belirlendi
12:34Rusya: ABD ile ilk güvenlik garantisi görüşmeleri 2022 başında yapılacak
12:26FETÖ'den yargılanan eski HSYK Birinci Dairesi Başkanı İbrahim Okur'a tahliye kararı
12:23Yıkılan Bomonti Fabrikası'nın Diyanet'e tahsis işlemine iptal
12:22Kahve uzmanı Çakmak: Kahveyi ucuza satmak için kavrulmuş nohut koyuyorlar
12:20Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden ABD’ye: Ukrayna ile ilgili gerçeği çarpıtmayın
12:12Erdoğan: Aşı konusunda bir müjde paylaşacağız
12:06Üşüyen sokak köpeğine mağazadan aldığı kazağı giydirdi
12:04Fosilleşmiş bir dinozor yumurtasının içinde 66 milyon yıl önceye ait embriyo bulundu
12:01Doktoru bıçakladı, 21 günlük tedavisinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı
12:00Rusya, Türkiye ve İran arasında Tahran’da zirve gerçekleştirilecek
11:59Emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkartılması teklifi AK Parti oylarıyla reddedildi
11:57Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Bu kez dalga değil tsunami geliyor
11:52Yargıtay, eşeğin 'büyükbaş hayvan' kabul edilmesini uygun buldu