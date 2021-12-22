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https://tr.sputniknews.com/20211222/madagaskarda-helikopter-kazasindan-sag-kurtulan-57-yasindaki-general-12-saat-yuzerek-karaya-cikti-1052019420.html
Madagaskar'da helikopter kazasından sağ kurtulan 57 yaşındaki general 12 saat yüzerek karaya çıktı
Madagaskar'da helikopter kazasından sağ kurtulan 57 yaşındaki general 12 saat yüzerek karaya çıktı
Madagaskar Hava Kuvvetleri’ne ait helikopterin düşmesi sonucu okyanusta kaybolan dört kişiden biri olan Devlet Bakanı General Serge Gelle, 12 saat yüzerek... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T17:25+0300
2021-12-22T17:25+0300
dünya
hint okyanusu
madagaskar
yüzme
general
helikopter
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Hint Okyanusu'nda yer alan Madagaskar'da yetkililer, bakanının, helikopterlerinin düşmesinden sonra yaklaşık 12 saat kıyıya yüzerek kurtulan iki kişiden biri olduğunu açıkladı.Polis ve sahil güvenlik, pazartesi günü düşen helikopter için arama kurtarma çalışmaları yaptıklarını açıklamıştı.Adanın kuzeydoğusunda düşen bir helikopterden sağ kurtulmayı başaran Polisten Sorumlu İçişleri Bakanı Serge Gelle ve helikopterde bulunan beraberindeki Asteğmen Jimmy Laitsara yüzerek deniz kenarındaki farklı bir kasabada karaya çıktı. İki kazazede, kendilerini düşen helikopterden dışarı attıklarını belirtti.12 saat yüzerek karaya çıkmayı başaran 57 yaşındaki Gelle'in üzerinde kamuflajı varken basına verdiği röportajda, "Ölme zamanım henüz gelmedi. Ben iyiyim, sadece üşüyorum" dedi.Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından birçok kişi Gelle'yi, 'kahraman' ve 'olağanüstü bir atlet' olarak nitelendirdi.
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hint okyanusu, madagaskar, yüzme, general, helikopter

Madagaskar'da helikopter kazasından sağ kurtulan 57 yaşındaki general 12 saat yüzerek karaya çıktı

17:25 22.12.2021
© AAmadagaskar
madagaskar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© AA
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Madagaskar Hava Kuvvetleri’ne ait helikopterin düşmesi sonucu okyanusta kaybolan dört kişiden biri olan Devlet Bakanı General Serge Gelle, 12 saat yüzerek karaya çıkmayı başardı. Kazadan sağ kurtulan General, “Anlaşılan henüz ölme vaktim gelmemiş” dedi.
Hint Okyanusu'nda yer alan Madagaskar'da yetkililer, bakanının, helikopterlerinin düşmesinden sonra yaklaşık 12 saat kıyıya yüzerek kurtulan iki kişiden biri olduğunu açıkladı.
Polis ve sahil güvenlik, pazartesi günü düşen helikopter için arama kurtarma çalışmaları yaptıklarını açıklamıştı.

Adanın kuzeydoğusunda düşen bir helikopterden sağ kurtulmayı başaran Polisten Sorumlu İçişleri Bakanı Serge Gelle ve helikopterde bulunan beraberindeki Asteğmen Jimmy Laitsara yüzerek deniz kenarındaki farklı bir kasabada karaya çıktı. İki kazazede, kendilerini düşen helikopterden dışarı attıklarını belirtti.
12 saat yüzerek karaya çıkmayı başaran 57 yaşındaki Gelle'in üzerinde kamuflajı varken basına verdiği röportajda, "Ölme zamanım henüz gelmedi. Ben iyiyim, sadece üşüyorum" dedi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından birçok kişi Gelle'yi, 'kahraman' ve 'olağanüstü bir atlet' olarak nitelendirdi.
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