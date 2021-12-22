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Madagaskar'da helikopter kazasından sağ kurtulan 57 yaşındaki general 12 saat yüzerek karaya çıktı
© AAmadagaskar
© AA
Madagaskar Hava Kuvvetleri’ne ait helikopterin düşmesi sonucu okyanusta kaybolan dört kişiden biri olan Devlet Bakanı General Serge Gelle, 12 saat yüzerek karaya çıkmayı başardı. Kazadan sağ kurtulan General, “Anlaşılan henüz ölme vaktim gelmemiş” dedi.
Hint Okyanusu'nda yer alan Madagaskar'da yetkililer, bakanının, helikopterlerinin düşmesinden sonra yaklaşık 12 saat kıyıya yüzerek kurtulan iki kişiden biri olduğunu açıkladı.
Polis ve sahil güvenlik, pazartesi günü düşen helikopter için arama kurtarma çalışmaları yaptıklarını açıklamıştı.
Adanın kuzeydoğusunda düşen bir helikopterden sağ kurtulmayı başaran Polisten Sorumlu İçişleri Bakanı Serge Gelle ve helikopterde bulunan beraberindeki Asteğmen Jimmy Laitsara yüzerek deniz kenarındaki farklı bir kasabada karaya çıktı. İki kazazede, kendilerini düşen helikopterden dışarı attıklarını belirtti.
Adanın kuzeydoğusunda düşen bir helikopterden sağ kurtulmayı başaran Polisten Sorumlu İçişleri Bakanı Serge Gelle ve helikopterde bulunan beraberindeki Asteğmen Jimmy Laitsara yüzerek deniz kenarındaki farklı bir kasabada karaya çıktı. İki kazazede, kendilerini düşen helikopterden dışarı attıklarını belirtti.
Madagascar's security Minister General Serge Gellé, swam for 12 hours to shore after a helicopter he was aboard crashed off the island’s northeastern coast. He said "My time to die hasn't come yet"https://t.co/sfxRgjEaQC— Jackson M'vunganyi (@UpfrontAfrica) December 21, 2021
12 saat yüzerek karaya çıkmayı başaran 57 yaşındaki Gelle'in üzerinde kamuflajı varken basına verdiği röportajda, "Ölme zamanım henüz gelmedi. Ben iyiyim, sadece üşüyorum" dedi.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından birçok kişi Gelle'yi, 'kahraman' ve 'olağanüstü bir atlet' olarak nitelendirdi.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından birçok kişi Gelle'yi, 'kahraman' ve 'olağanüstü bir atlet' olarak nitelendirdi.