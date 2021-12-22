https://tr.sputniknews.com/20211222/madagaskarda-helikopter-kazasindan-sag-kurtulan-57-yasindaki-general-12-saat-yuzerek-karaya-cikti-1052019420.html

Madagaskar'da helikopter kazasından sağ kurtulan 57 yaşındaki general 12 saat yüzerek karaya çıktı

Madagaskar'da helikopter kazasından sağ kurtulan 57 yaşındaki general 12 saat yüzerek karaya çıktı

Madagaskar Hava Kuvvetleri’ne ait helikopterin düşmesi sonucu okyanusta kaybolan dört kişiden biri olan Devlet Bakanı General Serge Gelle, 12 saat yüzerek... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T17:25+0300

2021-12-22T17:25+0300

2021-12-22T17:25+0300

dünya

hint okyanusu

madagaskar

yüzme

general

helikopter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052019394_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_76e8f8eb4e76fe4f28d726819536b8c6.jpg

Hint Okyanusu'nda yer alan Madagaskar'da yetkililer, bakanının, helikopterlerinin düşmesinden sonra yaklaşık 12 saat kıyıya yüzerek kurtulan iki kişiden biri olduğunu açıkladı.Polis ve sahil güvenlik, pazartesi günü düşen helikopter için arama kurtarma çalışmaları yaptıklarını açıklamıştı.Adanın kuzeydoğusunda düşen bir helikopterden sağ kurtulmayı başaran Polisten Sorumlu İçişleri Bakanı Serge Gelle ve helikopterde bulunan beraberindeki Asteğmen Jimmy Laitsara yüzerek deniz kenarındaki farklı bir kasabada karaya çıktı. İki kazazede, kendilerini düşen helikopterden dışarı attıklarını belirtti.12 saat yüzerek karaya çıkmayı başaran 57 yaşındaki Gelle'in üzerinde kamuflajı varken basına verdiği röportajda, "Ölme zamanım henüz gelmedi. Ben iyiyim, sadece üşüyorum" dedi.Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından birçok kişi Gelle'yi, 'kahraman' ve 'olağanüstü bir atlet' olarak nitelendirdi.

hint okyanusu

madagaskar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hint okyanusu, madagaskar, yüzme, general, helikopter