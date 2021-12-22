https://tr.sputniknews.com/20211222/mardinde-yanlis-tedavi-uyguladigini-iddia-etti-kolonya-sisesiyle-doktoru-yaraladi-1052016144.html

Hasta yakını, kolonya şişesiyle doktoru yaraladı

Hasta yakını, kolonya şişesiyle doktoru yaraladı

Mardin'de dahiliye uzmanı doktor bir hasta yakını tarafından 'yanlış tedavi uyguladı' iddiasıyla kolonya şişesiyle darp edildi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T15:43+0300

2021-12-22T15:43+0300

2021-12-22T15:45+0300

türkiye

mardin

saldırı

darp

doktor

kolonya

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Mardin'in Ceylanpınar ilçesinde öğretmen olduğu öğrenilen M.A. isimli şahıs, annesi ile birlikte hastaneye gitti.İlk tartışmayı hastane girişinde yaşayan M.A., daha sonrasında başhekim odasına girmek istedi.Mesai saatleri dışında, dahiliye uzmanı Dr. Bayram Yıldız ile görüşmek isteyen M.A., hastane müdürü odasında bulunan doktorun yanına gelerek, en son 07 Temmuz 2021 tarihinde annesinin muayene olduğunu ve verilen ilacın yanlış olduğunu iddia etti.Şüpheli şahıs, doktora önce sözlü saldırıda bulundu, daha sonra odada bulunan kolonya şişesi ile kafasına vurarak darp etti.İlk müdahalesi çalıştığı özel hastanede yapılan doktorun, daha sonra Mardin devlet hastanesine giderek gerekli tedavi ve müdahalesi yapıldı.Konuya ilişkin açıklama yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Bayram Yıldız, bu tür olaylar birçok meslektaşını başına geldiğini söyledi. Bununla ilgili caydırıcı cezaların olmasını istediğini belirten Dr. Yıldız, "Yanlış anlaşılmalar oluyor, kulaktan dolma bilgilerle gelip izahat almadan bize saldırıyorlar. Olayın sebebi bundan 1 yıl önce verilen bir ilacın yanlış olduğunu iddia ederek geldiler. Biz, gerekli açıklamamızı da yapmamıza rağmen dinlemeden birden olay gelişti. Burada bizim can güvenliğimizle ilgili sorun da oluşabilir. Farklı bir şey de oluşabilir. Bu tarz olaylar da caydırıcı ceza olursa bu tür olayların daha az tekrarlanacağını düşünüyoruz. Bizim kimseye kastımız yok. Tek amacımız hastaları iyileştirmek. Şikayetçi oldum. Şikayetimin de takipçisi olacağım. Bugün öğrendiğime göre beni darbeden kişi serbest bırakılmış. Bununla ilgili de takipçi olacağım” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211221/doktora-saldiran-supheli-bir-seyin-yok-deyince-kafa-attim-1051977975.html

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