https://tr.sputniknews.com/20211222/mardinde-yanlis-tedavi-uyguladigini-iddia-etti-kolonya-sisesiyle-doktoru-yaraladi-1052016144.html
Hasta yakını, kolonya şişesiyle doktoru yaraladı
Hasta yakını, kolonya şişesiyle doktoru yaraladı
Mardin'de dahiliye uzmanı doktor bir hasta yakını tarafından 'yanlış tedavi uyguladı' iddiasıyla kolonya şişesiyle darp edildi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T15:43+0300
2021-12-22T15:43+0300
2021-12-22T15:45+0300
türkiye
mardin
saldırı
darp
doktor
kolonya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052015872_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b8fcb2ab4b6da3b311c6f3929199d7b6.jpg
Mardin'in Ceylanpınar ilçesinde öğretmen olduğu öğrenilen M.A. isimli şahıs, annesi ile birlikte hastaneye gitti.İlk tartışmayı hastane girişinde yaşayan M.A., daha sonrasında başhekim odasına girmek istedi.Mesai saatleri dışında, dahiliye uzmanı Dr. Bayram Yıldız ile görüşmek isteyen M.A., hastane müdürü odasında bulunan doktorun yanına gelerek, en son 07 Temmuz 2021 tarihinde annesinin muayene olduğunu ve verilen ilacın yanlış olduğunu iddia etti.Şüpheli şahıs, doktora önce sözlü saldırıda bulundu, daha sonra odada bulunan kolonya şişesi ile kafasına vurarak darp etti.İlk müdahalesi çalıştığı özel hastanede yapılan doktorun, daha sonra Mardin devlet hastanesine giderek gerekli tedavi ve müdahalesi yapıldı.Konuya ilişkin açıklama yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Bayram Yıldız, bu tür olaylar birçok meslektaşını başına geldiğini söyledi. Bununla ilgili caydırıcı cezaların olmasını istediğini belirten Dr. Yıldız, "Yanlış anlaşılmalar oluyor, kulaktan dolma bilgilerle gelip izahat almadan bize saldırıyorlar. Olayın sebebi bundan 1 yıl önce verilen bir ilacın yanlış olduğunu iddia ederek geldiler. Biz, gerekli açıklamamızı da yapmamıza rağmen dinlemeden birden olay gelişti. Burada bizim can güvenliğimizle ilgili sorun da oluşabilir. Farklı bir şey de oluşabilir. Bu tarz olaylar da caydırıcı ceza olursa bu tür olayların daha az tekrarlanacağını düşünüyoruz. Bizim kimseye kastımız yok. Tek amacımız hastaları iyileştirmek. Şikayetçi oldum. Şikayetimin de takipçisi olacağım. Bugün öğrendiğime göre beni darbeden kişi serbest bırakılmış. Bununla ilgili de takipçi olacağım” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211221/doktora-saldiran-supheli-bir-seyin-yok-deyince-kafa-attim-1051977975.html
türkiye
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052015872_190:0:1630:1080_1920x0_80_0_0_c764c5de16ddb23ca7741c2b5e09c3c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mardin, saldırı, darp, doktor, kolonya
Hasta yakını, kolonya şişesiyle doktoru yaraladı
15:43 22.12.2021 (güncellendi: 15:45 22.12.2021)
Mardin'de dahiliye uzmanı doktor bir hasta yakını tarafından 'yanlış tedavi uyguladı' iddiasıyla kolonya şişesiyle darp edildi.
Mardin'in Ceylanpınar ilçesinde öğretmen olduğu öğrenilen M.A. isimli şahıs, annesi ile birlikte hastaneye gitti.
İlk tartışmayı hastane girişinde yaşayan M.A., daha sonrasında başhekim odasına girmek istedi.
Mesai saatleri dışında, dahiliye uzmanı Dr. Bayram Yıldız ile görüşmek isteyen M.A., hastane müdürü odasında bulunan doktorun yanına gelerek, en son 07 Temmuz 2021 tarihinde annesinin muayene olduğunu ve verilen ilacın yanlış olduğunu iddia etti.
Şüpheli şahıs, doktora önce sözlü saldırıda bulundu, daha sonra odada bulunan kolonya şişesi ile kafasına vurarak darp etti.
İlk müdahalesi çalıştığı özel hastanede yapılan doktorun, daha sonra Mardin devlet hastanesine giderek gerekli tedavi ve müdahalesi yapıldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Dahiliye Uzmanı Dr. Bayram Yıldız, bu tür olaylar birçok meslektaşını başına geldiğini söyledi. Bununla ilgili caydırıcı cezaların olmasını istediğini belirten Dr. Yıldız, "Yanlış anlaşılmalar oluyor, kulaktan dolma bilgilerle gelip izahat almadan bize saldırıyorlar. Olayın sebebi bundan 1 yıl önce verilen bir ilacın yanlış olduğunu iddia ederek geldiler. Biz, gerekli açıklamamızı da yapmamıza rağmen dinlemeden birden olay gelişti. Burada bizim can güvenliğimizle ilgili sorun da oluşabilir. Farklı bir şey de oluşabilir. Bu tarz olaylar da caydırıcı ceza olursa bu tür olayların daha az tekrarlanacağını düşünüyoruz. Bizim kimseye kastımız yok. Tek amacımız hastaları iyileştirmek. Şikayetçi oldum. Şikayetimin de takipçisi olacağım. Bugün öğrendiğime göre beni darbeden kişi serbest bırakılmış. Bununla ilgili de takipçi olacağım” dedi.