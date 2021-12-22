https://tr.sputniknews.com/20211222/new-york-belediye-baskaninin-yemin-toreni-kovid-19-nedeniyle-iptal-edildi-1051997413.html

New York Belediye Başkanı'nın yemin töreni Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

New York Belediye Başkanı'nın yemin töreni Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

New York Belediye Başkanlığına seçilen Eric Adams, kentte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 1 Ocak'taki yemin törenini iptal etti. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T05:55+0300

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koronavirüs

abd

new york

iptal

tören

koronavirüs

eric adams

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Adams, yaptığı açıklamada, "İnsanları tehlikeli bir ortama sokmak istemiyoruz. Törene ihtiyacım yok" ifadesini kullandı.Törenin Brookyln'de Kings Theatre'da kapalı bir alanda olması planlanıyordu.New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı olan Adams, 1 Ocak'ta görevine başlayacak.New York'ta Omicron varyantı nedeniyle Kovid-19 vakaları hızla yükselişe geçti.

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abd, new york, iptal, tören, koronavirüs, eric adams