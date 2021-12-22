Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211222/nft-tabanli-oyunlar-uc-ayda-232-milyar-dolar-gelir-elde-etti-1052017046.html
NFT tabanlı oyunlar, üç ayda 2.32 milyar dolar gelir elde etti
NFT tabanlı oyunlar, üç ayda 2.32 milyar dolar gelir elde etti
Blockchain Gaming Alliance’ın yayımladığı raporda, NFT tabanlı oyunların yılın üçüncü çeyreğinde milyarlaca dolar kazandığı belirtildi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T16:04+0300
2021-12-22T16:09+0300
metaverse
ekonomi
oyun
kazanç
nft
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052017019_0:192:752:615_1920x0_80_0_0_10d5e6288218e75e4fec8c3834ad4abb.jpg
Blockchain Gaming Alliance (BGA)’nın yayımladığı rapora göre, blockchain tabanlı oyunlar büyüyerek tüm NFT pazarını yüzde 22’lik bir pay ile domine etmeye devam ediyor. Cointelegraph Türkçe’nin aktardığı raporda NFT tabanlı oyunların temmuz ve eylül arasında toplamda 2.32 milyar doları aşan gelir elde ettiği de belirtiliyor.Rapor aynı zamanda metaverse ile ilgili de veriler içeriyor. Sanal arsa satışlarının 42.6 milyon dolarlık değere ulaştığı belirtilen raporda, sanal dünya merkeziyetsiz uygulamalarının toplam piyasa değeri tüm zamanların en yüksek seviyesine kasım sonunda ulaşarak 4.6 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.Günlük aktif tekil cüzdan sayısının yüzde 6.566 arttığını ve bu cüzdanların, oyunlara bağlanan akıllı kontratlarla etkileşime giren cüzdanlar olduğu da raporda geçen bir diğer veri.Rapor, ek olarak blockchain tabanlı oyun şirketlerine yapılan yatırımların artmasına da değiniyor. Hong Kong merkezli oyun yazılımı firması olan Animoca Brands’ın mayıs ayında 88 milyon dolar, temmuz ayında 138 milyon dolar ve ekimde 65 milyon dolarlık yatırım alarak 2.2 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı.Tüm bunlara ek olarak, Cryptokitties geliştiricisi Dapper Labs, NBA Top Shot projesinde 230 milyon dolarlık satışla insanları şaşırttı. Pokemon’dan esinlenen NFT savaş oyunu Axie Infinit, tüm zamanların en yüksek satış rekorunu 4 milyar dolarla elinde bulunduruyor.DappRadar’ın kurucu ortağı Dragos Dunica, metaverse’de bir araya geldikçe bu büyümenin devam edeceğine inandığını belirtiyor. Dunica’ya göre, blockchain tabanlı oyunların oyuncu sayıları giderek artacak ve daha büyük bir şeye, potansiyel olarak her şeyi içeren Metaverse’e yol açacak.
https://tr.sputniknews.com/20211217/universal-sanatcilari-metaversee-geliyor-rihanna-ve-migosa-sanal-kimlikler-verilecek-1051860544.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/16/1052017019_0:122:752:686_1920x0_80_0_0_a21ec1313a9c4bf5110d24e7ce67c2a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
metaverse, oyun, kazanç, nft

NFT tabanlı oyunlar, üç ayda 2.32 milyar dolar gelir elde etti

16:04 22.12.2021 (güncellendi: 16:09 22.12.2021)
© coinmarketcap.comNFT oyun
NFT oyun - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© coinmarketcap.com
Abone ol
Blockchain Gaming Alliance’ın yayımladığı raporda, NFT tabanlı oyunların yılın üçüncü çeyreğinde milyarlaca dolar kazandığı belirtildi.
Blockchain Gaming Alliance (BGA)’nın yayımladığı rapora göre, blockchain tabanlı oyunlar büyüyerek tüm NFT pazarını yüzde 22’lik bir pay ile domine etmeye devam ediyor. Cointelegraph Türkçe’nin aktardığı raporda NFT tabanlı oyunların temmuz ve eylül arasında toplamda 2.32 milyar doları aşan gelir elde ettiği de belirtiliyor.
Rapor aynı zamanda metaverse ile ilgili de veriler içeriyor. Sanal arsa satışlarının 42.6 milyon dolarlık değere ulaştığı belirtilen raporda, sanal dünya merkeziyetsiz uygulamalarının toplam piyasa değeri tüm zamanların en yüksek seviyesine kasım sonunda ulaşarak 4.6 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.
Günlük aktif tekil cüzdan sayısının yüzde 6.566 arttığını ve bu cüzdanların, oyunlara bağlanan akıllı kontratlarla etkileşime giren cüzdanlar olduğu da raporda geçen bir diğer veri.
Rapor, ek olarak blockchain tabanlı oyun şirketlerine yapılan yatırımların artmasına da değiniyor. Hong Kong merkezli oyun yazılımı firması olan Animoca Brands’ın mayıs ayında 88 milyon dolar, temmuz ayında 138 milyon dolar ve ekimde 65 milyon dolarlık yatırım alarak 2.2 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı.
Tüm bunlara ek olarak, Cryptokitties geliştiricisi Dapper Labs, NBA Top Shot projesinde 230 milyon dolarlık satışla insanları şaşırttı. Pokemon’dan esinlenen NFT savaş oyunu Axie Infinit, tüm zamanların en yüksek satış rekorunu 4 milyar dolarla elinde bulunduruyor.
DappRadar’ın kurucu ortağı Dragos Dunica, metaverse’de bir araya geldikçe bu büyümenin devam edeceğine inandığını belirtiyor. Dunica’ya göre, blockchain tabanlı oyunların oyuncu sayıları giderek artacak ve daha büyük bir şeye, potansiyel olarak her şeyi içeren Metaverse’e yol açacak.
Rihanna - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
YAŞAM
Universal sanatçıları metaverse'e geliyor: Rihanna ve Migos'a sanal kimlik verilecek
17 Aralık, 12:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:14Hürkuş çizgi film kahramanı oluyor
16:12Konuşamayan kız kardeşiyle iletişim için uygulama geliştiren genç, pek çok ailenin hayatına dokundu
16:12ABD'de Tesla otomobillerine güvenlik soruşturması
16:10Rusya: Türkiye ilk fırsatta askerlerinin Suriye’den ayrılacağını bildirdi
16:06İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatların düşmesi ile ilgili olumlu dönüşler almaya başladık
16:04NFT tabanlı oyunlar, üç ayda 2.32 milyar dolar gelir elde etti
15:58Keanu Reeves'in Matrix serisinden aldığı ücretler belli oldu
15:50Cinsel organında 278 piercing olan adam seks hayatını anlattı: Hiç sorun olmuyor
15:48Denizli'deki Yayla Gölü buz tuttu
15:44Bakan Gül, TBB Başkanı Sağkan'ı kabul etti
15:43Hasta yakını, kolonya şişesiyle doktoru yaraladı
15:41Seren Serengil'in suçladığı eski doktoru Aksu, hukuki süreç başlattı: 'İddiaları yalandan ibaret'
15:26Araştırma: Dünyanın en çok endişelendiği sağlık sorunları arasında akıl sağlığı ilk 3'te
15:20Prof. Dr. Yeldan: TL’nin getirisi diye teknik bir sözcüğe referans veriliyor, faiz denmiyor
15:18'Komşum odamı çaldı' iddiası: Satın aldığı ev iki odalı çıkınca yan dairenin odasını evine ekledi
15:16Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret açıklandı
15:15Bakan Nebati: Anadolu'ya çıkacağız, sektörleri dinleyeceğiz
15:15Galler'de 'imkânı olduğu halde' evden çalışmayıp işyerine gidene para cezası geliyor
15:04Mustafa Keser Bülent Ersoy'a dava açtı: Bana 'Kürdo' dedi
15:01Serbest muhasebecilikte 2022 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi