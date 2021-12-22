https://tr.sputniknews.com/20211222/nft-tabanli-oyunlar-uc-ayda-232-milyar-dolar-gelir-elde-etti-1052017046.html
NFT tabanlı oyunlar, üç ayda 2.32 milyar dolar gelir elde etti
NFT tabanlı oyunlar, üç ayda 2.32 milyar dolar gelir elde etti
Blockchain Gaming Alliance’ın yayımladığı raporda, NFT tabanlı oyunların yılın üçüncü çeyreğinde milyarlaca dolar kazandığı belirtildi. 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T16:04+0300
2021-12-22T16:04+0300
2021-12-22T16:09+0300
metaverse
ekonomi
oyun
kazanç
nft
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Blockchain Gaming Alliance (BGA)’nın yayımladığı rapora göre, blockchain tabanlı oyunlar büyüyerek tüm NFT pazarını yüzde 22’lik bir pay ile domine etmeye devam ediyor. Cointelegraph Türkçe’nin aktardığı raporda NFT tabanlı oyunların temmuz ve eylül arasında toplamda 2.32 milyar doları aşan gelir elde ettiği de belirtiliyor.Rapor aynı zamanda metaverse ile ilgili de veriler içeriyor. Sanal arsa satışlarının 42.6 milyon dolarlık değere ulaştığı belirtilen raporda, sanal dünya merkeziyetsiz uygulamalarının toplam piyasa değeri tüm zamanların en yüksek seviyesine kasım sonunda ulaşarak 4.6 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.Günlük aktif tekil cüzdan sayısının yüzde 6.566 arttığını ve bu cüzdanların, oyunlara bağlanan akıllı kontratlarla etkileşime giren cüzdanlar olduğu da raporda geçen bir diğer veri.Rapor, ek olarak blockchain tabanlı oyun şirketlerine yapılan yatırımların artmasına da değiniyor. Hong Kong merkezli oyun yazılımı firması olan Animoca Brands’ın mayıs ayında 88 milyon dolar, temmuz ayında 138 milyon dolar ve ekimde 65 milyon dolarlık yatırım alarak 2.2 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı.Tüm bunlara ek olarak, Cryptokitties geliştiricisi Dapper Labs, NBA Top Shot projesinde 230 milyon dolarlık satışla insanları şaşırttı. Pokemon’dan esinlenen NFT savaş oyunu Axie Infinit, tüm zamanların en yüksek satış rekorunu 4 milyar dolarla elinde bulunduruyor.DappRadar’ın kurucu ortağı Dragos Dunica, metaverse’de bir araya geldikçe bu büyümenin devam edeceğine inandığını belirtiyor. Dunica’ya göre, blockchain tabanlı oyunların oyuncu sayıları giderek artacak ve daha büyük bir şeye, potansiyel olarak her şeyi içeren Metaverse’e yol açacak.
https://tr.sputniknews.com/20211217/universal-sanatcilari-metaversee-geliyor-rihanna-ve-migosa-sanal-kimlikler-verilecek-1051860544.html
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metaverse, oyun, kazanç, nft
NFT tabanlı oyunlar, üç ayda 2.32 milyar dolar gelir elde etti
16:04 22.12.2021 (güncellendi: 16:09 22.12.2021)
Blockchain Gaming Alliance’ın yayımladığı raporda, NFT tabanlı oyunların yılın üçüncü çeyreğinde milyarlaca dolar kazandığı belirtildi.
Blockchain Gaming Alliance (BGA)’nın yayımladığı rapora göre, blockchain tabanlı oyunlar büyüyerek tüm NFT pazarını yüzde 22’lik bir pay ile domine etmeye devam ediyor. Cointelegraph Türkçe’nin aktardığı raporda NFT tabanlı oyunların temmuz ve eylül arasında toplamda 2.32 milyar doları aşan gelir elde ettiği de belirtiliyor.
Rapor aynı zamanda metaverse ile ilgili de veriler içeriyor. Sanal arsa satışlarının 42.6 milyon dolarlık değere ulaştığı belirtilen raporda, sanal dünya merkeziyetsiz uygulamalarının toplam piyasa değeri tüm zamanların en yüksek seviyesine kasım sonunda ulaşarak 4.6 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.
Günlük aktif tekil cüzdan sayısının yüzde 6.566 arttığını ve bu cüzdanların, oyunlara bağlanan akıllı kontratlarla etkileşime giren cüzdanlar olduğu da raporda geçen bir diğer veri.
Rapor, ek olarak blockchain tabanlı oyun şirketlerine yapılan yatırımların artmasına da değiniyor. Hong Kong merkezli oyun yazılımı firması olan Animoca Brands’ın mayıs ayında 88 milyon dolar, temmuz ayında 138 milyon dolar ve ekimde 65 milyon dolarlık yatırım alarak 2.2 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı.
Tüm bunlara ek olarak, Cryptokitties geliştiricisi Dapper Labs, NBA Top Shot projesinde 230 milyon dolarlık satışla insanları şaşırttı. Pokemon’dan esinlenen NFT savaş oyunu Axie Infinit, tüm zamanların en yüksek satış rekorunu 4 milyar dolarla elinde bulunduruyor.
DappRadar’ın kurucu ortağı Dragos Dunica, metaverse’de bir araya geldikçe bu büyümenin devam edeceğine inandığını belirtiyor. Dunica’ya göre, blockchain tabanlı oyunların oyuncu sayıları giderek artacak ve daha büyük bir şeye, potansiyel olarak her şeyi içeren Metaverse’e yol açacak.