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KORONAVİRÜS
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Omicron varyantı bir ülkeye daha sıçradı
Omicron varyantı bir ülkeye daha sıçradı
Kolombiya'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi. Vakaların gözetim altına alındığını açıklayan Sağlık Bakanı Ruiz, halka önlemlere daha fazla uyulması... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T06:11+0300
2021-12-22T06:11+0300
2021-12-22T06:09+0300
koronavirüs
koronavirüs
kovid-19
omicron
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.Sağlık Bakanı Fernando Ruiz, ülkeye ABD'den ve İspanya'dan gelen iki Kolombiyalı ile bir ABD vatandaşında Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.Vakaların, Cartagena ile Santa Marta kentlerinde gözetim altına alındığını belirten Ruiz, "Bu, varyantların Kolombiya'ya gelişinin birkaç haftayı bulduğuna dair yaptığımız duyurularla uyumludur" dedi.Ruiz, yılbaşı nedeniyle düzenlenecek kutlamalarla ilgili halka önlemlere daha fazla uyma konusunda uyarıda bulundu.Kolombiya'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 129 bin 534 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 5 milyon 110 bin 788 kişi olarak kayıtlara geçti.
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koronavirüs, kovid-19, omicron
Omicron varyantı bir ülkeye daha sıçradı
Kolombiya'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi. Vakaların gözetim altına alındığını açıklayan Sağlık Bakanı Ruiz, halka önlemlere daha fazla uyulması yönünde uyarıda bulundu.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da
ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi. Sağlık Bakanı Fernando Ruiz, ülkeye ABD'den ve İspanya'dan gelen iki Kolombiyalı ile bir ABD vatandaşında Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı. Vakaların, Cartagena ile Santa Marta kentlerinde gözetim altına alındığını belirten Ruiz, "Bu, varyantların Kolombiya'ya gelişinin birkaç haftayı bulduğuna dair yaptığımız duyurularla uyumludur" dedi.
Ruiz,
yılbaşı nedeniyle düzenlenecek kutlamalarla ilgili halka önlemlere daha fazla uyma konusunda uyarıda bulundu. Kolombiya'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 129 bin 534 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 5 milyon 110 bin 788 kişi olarak kayıtlara geçti.