https://tr.sputniknews.com/20211222/omicron-varyanti-bir-ulkeye-daha-sicradi-1051998097.html

Omicron varyantı bir ülkeye daha sıçradı

Omicron varyantı bir ülkeye daha sıçradı

Kolombiya'da ilk kez Omicron varyantı tespit edildi. Vakaların gözetim altına alındığını açıklayan Sağlık Bakanı Ruiz, halka önlemlere daha fazla uyulması... 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T06:11+0300

2021-12-22T06:11+0300

2021-12-22T06:09+0300

koronavirüs

koronavirüs

kovid-19

omicron

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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.Sağlık Bakanı Fernando Ruiz, ülkeye ABD'den ve İspanya'dan gelen iki Kolombiyalı ile bir ABD vatandaşında Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.Vakaların, Cartagena ile Santa Marta kentlerinde gözetim altına alındığını belirten Ruiz, "Bu, varyantların Kolombiya'ya gelişinin birkaç haftayı bulduğuna dair yaptığımız duyurularla uyumludur" dedi.Ruiz, yılbaşı nedeniyle düzenlenecek kutlamalarla ilgili halka önlemlere daha fazla uyma konusunda uyarıda bulundu.Kolombiya'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 129 bin 534 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 5 milyon 110 bin 788 kişi olarak kayıtlara geçti.

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koronavirüs, kovid-19, omicron