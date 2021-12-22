https://tr.sputniknews.com/20211222/rusya-sanayi-ve-ticaret-bakani-manturov-300-milyondan-fazla-tam-doz-asi-takimi-urettik-1051993550.html

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: 300 milyondan fazla tam doz aşı takımı ürettik

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: 300 milyondan fazla tam doz aşı takımı ürettik

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, ülkede 300 milyondan fazla tam doz Kovid-19 aşısı üretildiğini duyurdu. 22.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-22T00:21+0300

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2021-12-22T00:21+0300

dünya

rusya

denis manturov

uçak

elektrikli araç

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

koronavirüs aşısı

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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nda açıklamalarda bulundu.Manturov, "Toplamda, 12 üretim merkezinde, 300 milyondan fazla tam doz aşı takımı üretildi. Ülke nüfusunun aşı ihtiyacını fazlasıyla kapatıyoruz" bilgisini paylaştı.'Elektrikli Ford Transit üretimi bir yıl sonra'Bakan ayrıca, ülkedeki elektrikli araç üretimine de değindi. "LCV alanında elektrikli Gazel üretimi başlatıldı" diyen Manturov, "Bir yıl sonra (Tataristan’daki) Elabuga fabrikasından ilk Ford Transit elektrikli vanlar çıkacak" ifadelerini kullandı.'2030'a kadar binden fazla yolcu uçağı üretilecek'Rus uçak sanayisindeki gidişat hakkında bilgi veren Sanayi ve Ticaret Bakanı, "Bu sektör için geçen bir yıl içinde yaşanan en önemli olaylardan biri, devlet alım programının onaylanması oldu. 2030’a kadar işletmelerimiz binden fazla uçak üretecek" diye konuştu.'Ka-32 ve Mi-26 helikopterleri itfaiye filosuna katılacak'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, itfaiye filosunun kurulması yönünde verdiği yeni görevi anımsatan Manturov, "Bu filo, Be-200 uçağı ile Ka-32A11M ve Mi-26T helikopterlerinden oluşacak. Rusya içinde ve dışındaki orman yangınlarına karşı mücadele amacıyla özel ekip oluşturma süreci başlatıldı" açıklamasını yaptı.‘Aurus üretimine 2022 sonuna kadar başlanacak’Elabuga’da bu yıldan itibaren Aurus sedanının üretimine başlandığını söyleyen Manturov, "Gelecek yıl, yıl sonuna kadar, yine Elabuga’daki fabrikada Aurus arazi aracının üretimine başlanacak. Ağır özel modellerin üretimi de Moskova’daki NAMI Enstitüsüne ait fabrikada kalacak" dedi.

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rusya, denis manturov, uçak, elektrikli araç, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, koronavirüs aşısı