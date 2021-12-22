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Şoygu: Rus ordusu, Suriye ve Karabağ'da barışın korunmasının garantörüdür
Şoygu: Rus ordusu, Suriye ve Karabağ'da barışın korunmasının garantörüdür
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye'de konuşlu Rus askeri birliklerinin, aynı Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü birlikleri gibi ülkedeki barışın garantörü... 22.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-22T20:08+0300
2021-12-22T20:08+0300
savunma
rusya
sergey şoygu
karabağ
garantör
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı bünyesindeki Kamu Konseyi'nin genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada Suriye ve Dağlık Karabağ’da konuşlu Rus ordu birliklerinin oradaki barışın sürdürülmesinin garantörü olduklarını ifade etti.Orgeneral Şoygu, “Rus barış gücü birlikleri bir yılı aşkın bir süredir Dağlık Karabağ’da ve komşu bölgelerde barışçıl yaşamın kurulması için gerekli koşulları sağlıyor, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yardım ediyor. Bugün itibarıyla tek bir ciddi olaya dahi izin verilmedi. Ayrıca, Rusya’nın Suriye'deki grubu, bu ülkedeki barışın korunmasının garantörü olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.Şoygu, özellikle Suriye’deki Rus askerlerin yılın başından bu yana 348 insani eylem gerçekleştirdiğini, 650 tondan fazla gıda ve temel ihtiyaç malzemesi dağıttığını vurguladı.Bulunduğumuz yıl içinde Rus Silahlı Kuvvetlerin Rusya’nın çeşitli bölgelerde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldığına dikkat çeken Şoygu, “Askerler, Hakasya, Tataristan, Tuva, Primorskiy ve Altay bölgeleri ile Kamçatka'da çığ ve sel felaketlerini önleme çalışmalarına katıldı. Demiryolu Birlikleri, Baykal-Amur Demiryolu’nun Ulak-Fevralsk bölümünün restorasyonuna katılıyor” vurgusunu yaptı.
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rusya, sergey şoygu, karabağ, garantör

Şoygu: Rus ordusu, Suriye ve Karabağ'da barışın korunmasının garantörüdür

20:08 22.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Suriye'de konuşlu Rus askeri birliklerinin, aynı Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü birlikleri gibi ülkedeki barışın garantörü olduklarını belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı bünyesindeki Kamu Konseyi'nin genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada Suriye ve Dağlık Karabağ’da konuşlu Rus ordu birliklerinin oradaki barışın sürdürülmesinin garantörü olduklarını ifade etti.
Orgeneral Şoygu, “Rus barış gücü birlikleri bir yılı aşkın bir süredir Dağlık Karabağ’da ve komşu bölgelerde barışçıl yaşamın kurulması için gerekli koşulları sağlıyor, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yardım ediyor. Bugün itibarıyla tek bir ciddi olaya dahi izin verilmedi. Ayrıca, Rusya’nın Suriye'deki grubu, bu ülkedeki barışın korunmasının garantörü olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Şoygu, özellikle Suriye’deki Rus askerlerin yılın başından bu yana 348 insani eylem gerçekleştirdiğini, 650 tondan fazla gıda ve temel ihtiyaç malzemesi dağıttığını vurguladı.
Bulunduğumuz yıl içinde Rus Silahlı Kuvvetlerin Rusya’nın çeşitli bölgelerde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katıldığına dikkat çeken Şoygu, “Askerler, Hakasya, Tataristan, Tuva, Primorskiy ve Altay bölgeleri ile Kamçatka'da çığ ve sel felaketlerini önleme çalışmalarına katıldı. Demiryolu Birlikleri, Baykal-Amur Demiryolu’nun Ulak-Fevralsk bölümünün restorasyonuna katılıyor” vurgusunu yaptı.
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