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AK Parti Milletvekili Çamlı'dan CHP'lilere: İngiliz at arabasına beygir olanların torunları bunlar
AK Parti Milletvekili Çamlı'dan CHP'lilere: İngiliz at arabasına beygir olanların torunları bunlar
AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı katıldığı bir televizyon programında CHP’lilere “İngiliz at arabasına beygir olan insanların torunları bunlar.”... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T16:32+0300
2021-12-23T16:32+0300
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Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan Sümen Altı programının bu haftaki konuğu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı oldu. Çamlı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
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ak parti, chp, türkiye, ahmet hamdi çamlı, milletvekili, ingiliz, at

AK Parti Milletvekili Çamlı'dan CHP'lilere: İngiliz at arabasına beygir olanların torunları bunlar

16:32 23.12.2021
© DHAAhmet Hamdi Çamlı
Ahmet Hamdi Çamlı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© DHA
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AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı katıldığı bir televizyon programında CHP’lilere “İngiliz at arabasına beygir olan insanların torunları bunlar.” diyerek hakaret etti.
Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan Sümen Altı programının bu haftaki konuğu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı oldu.
Çamlı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“100 senedir diyorum, hala ‘Yok’ diyorlar. Hala daha iktidardalar. Yani iktidarda etkileri var. Bir fikirden, zihniyetten bahsediyoruz. 1950 yılına kadar CHP silahla yönetti bu ülkeyi. 1950’den sonra millet bir tokat vurdu bunlara. Kuruluştan belli o 50 yıl devletin içine onlar sızmış. Bütün bürokrasi onların elinde. Siyasette bir Cumhurbaşkanı var, bakanlar var, milletvekilleri var. Bu kötü gidişatta CHP’nin de parmağı var. Ne demek, kesin yahu! Sen bana desen ki ağabey ‘Ben, bu huyumu beğenmiyorum’ vallahi, billahi, tallahi o senin kendini beğenmediğin, kendi ne ait o huyunda bile CHP’nin parmağı var. Çünkü bunlar, milletin ahlakını bozdular. İngiliz at arabasına beygir olan insanların torunları bunlar. Bunlar konuşulmuyor.”
AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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