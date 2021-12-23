Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Putin: 'Navalnıy'ın zehirlenme vakasını doğrulayan materyalleri verin' dedik, bir tane materyal bile yok, bunu neyle açıklayabiliriz?
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211223/almanya-ve-israilin-ardindan-ingiltere-dorduncu-doz-takviye-asi-yapilmasini-degerlendiriyor-1052049013.html
Almanya ve İsrail'in ardından: İngiltere dördüncü doz takviye aşı yapılmasını değerlendiriyor
Almanya ve İsrail'in ardından: İngiltere dördüncü doz takviye aşı yapılmasını değerlendiriyor
İngiltere'de uzmanlar, Omicron varyantının yayılmasını önlemek için koronavirüse karşı dördüncü doz takviye aşı yapılması ihtimalini değerlendirme kararı aldı... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T14:30+0300
2021-12-23T14:43+0300
koronavirüs
almanya
ingiltere
israil
koronavirüs
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044271788_0:126:2333:1438_1920x0_80_0_0_9c37bedc468db31ae6b59f0194fce69e.jpg
İngiltere Aşılama ve Bağışıklık Kazandırma Ortak Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkede dördüncü doz takviye aşı yapılması konusunda incelemelerin başlatıldığı duyuruldu.Komitenin Başkan Yardımcısı Anthony Harnden, "Daha fazla veri görmemiz gerekiyor. İsrail ile farklı koşullarla karşı karşıyayız ve bağışıklığın ne kadar sürede azaldığına, aşının hastaneye kaldırmaya karşı ne denli etkili olduğuna dair daha fazla veriye ihtiyacımız var" dedi.Elde ettikleri verileri İngiltere ile paylaştıklarını söyleyen bir İsrailli sağlık uzmanı, üçüncü doz takviye aşısından sonra bağışıklığın azalma kaydettiğini halihazırda gözlemlediklerini, ülkede bu nedenle ilave aşıya ihtiyaç duyduklarını kaydetti.Şayet İngiltere dördüncü doz takviye aşıları onaylarsa, söz konusu aşıların üçüncü aşıdan dört ay sonra yapılmasına imkan tanınacak.İsrail'de salgın uzmanları 60 yaş üstündekiler ve sağlık çalışanlarına dördüncü doz yapılması önerisinde bulunmuştu. Başbakan Naftali Bennet öneriyi kabul ederek yetkililere hazırlıklara başlanması talimatını vermişti.İsrail'in ardından Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, koronavirüs salgınında dördüncü aşının da gerekli olacağını söylemişti. Almanya’nın 80 milyon doz BioNTech aşısı sipariş ettiğini söyleyen Lauterbach, aşıların mayıs ayında geleceğini söylemişti.Sağlık Bakanı Lauterbach, Koronavirüs'ün daha hızlı olduğu tespit edilen Omicron varyantına karşı hatırlatıcı dozların yapılmasının önemine işaret etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211222/israil-kovid-asisinin-dorduncu-dozuna-gecen-ilk-ulke-olacak-1052009377.html
almanya
ingiltere
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0e/1044271788_124:0:2207:1562_1920x0_80_0_0_baad0b9d4a48e0bbd1687dec5c79022e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, ingiltere, israil, koronavirüs, omicron

Almanya ve İsrail'in ardından: İngiltere dördüncü doz takviye aşı yapılmasını değerlendiriyor

14:30 23.12.2021 (güncellendi: 14:43 23.12.2021)
© AFP 2021 / STEVE PARSONSİngiltere- Koronavirüs aşısı
İngiltere- Koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021 / STEVE PARSONS
Abone ol
İngiltere'de uzmanlar, Omicron varyantının yayılmasını önlemek için koronavirüse karşı dördüncü doz takviye aşı yapılması ihtimalini değerlendirme kararı aldı. Daha önce Almanya ve İsrail, Omicron'un yayılmasının oluşturduğu risk nedeniyle dördüncü doz takviye aşıların yapılacağını açıklamıştı.
İngiltere Aşılama ve Bağışıklık Kazandırma Ortak Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkede dördüncü doz takviye aşı yapılması konusunda incelemelerin başlatıldığı duyuruldu.
Komitenin Başkan Yardımcısı Anthony Harnden, "Daha fazla veri görmemiz gerekiyor. İsrail ile farklı koşullarla karşı karşıyayız ve bağışıklığın ne kadar sürede azaldığına, aşının hastaneye kaldırmaya karşı ne denli etkili olduğuna dair daha fazla veriye ihtiyacımız var" dedi.
Elde ettikleri verileri İngiltere ile paylaştıklarını söyleyen bir İsrailli sağlık uzmanı, üçüncü doz takviye aşısından sonra bağışıklığın azalma kaydettiğini halihazırda gözlemlediklerini, ülkede bu nedenle ilave aşıya ihtiyaç duyduklarını kaydetti.
Şayet İngiltere dördüncü doz takviye aşıları onaylarsa, söz konusu aşıların üçüncü aşıdan dört ay sonra yapılmasına imkan tanınacak.
Almanya ve İsrail'de dördüncü doz takviye aşı
İsrail'de salgın uzmanları 60 yaş üstündekiler ve sağlık çalışanlarına dördüncü doz yapılması önerisinde bulunmuştu. Başbakan Naftali Bennet öneriyi kabul ederek yetkililere hazırlıklara başlanması talimatını vermişti.
İsrail'in ardından Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, koronavirüs salgınında dördüncü aşının da gerekli olacağını söylemişti. Almanya’nın 80 milyon doz BioNTech aşısı sipariş ettiğini söyleyen Lauterbach, aşıların mayıs ayında geleceğini söylemişti.
Sağlık Bakanı Lauterbach, Koronavirüs'ün daha hızlı olduğu tespit edilen Omicron varyantına karşı hatırlatıcı dozların yapılmasının önemine işaret etmişti.
İsrail’de 40 yaş üstüne ve öğretmenlere üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
KORONAVİRÜS
İsrail, Kovid aşısının dördüncü dozuna geçen ilk ülke olacak
Dün, 13:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:06Muharrem İnce: Balkondaki saksılar dahil her yeri ekip dikmeliyiz
15:04Kuğulu Park buz tuttu
15:01Afganlar, 2021’de Türkiye’ye gelen düzensiz göçmenler arasında birinci sırada yer alıyor
14:57Sırt ağrısı şikayetiyle gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi
14:50BKM: Kasım ayında kredi kartı ile ödeme yüzde 64 arttı
14:44Torununu yıllarca istismar eden dedeye 30 yıl hapis
14:41237 yumruk yiyen boksör, maç sonunda tanınmaz hale geldi
14:39Erdoğan: Yakın tarihimiz belediyede başarısız olanların merkezi yönetimde tutunamadığını gösterdi
14:37Gazeteci Nurhan Olcayto yaşamını yitirdi
14:30Almanya ve İsrail'in ardından: İngiltere dördüncü doz takviye aşı yapılmasını değerlendiriyor
14:28Bihter'i öldüren Rahman Yalçınsoy'a ikinci kez tahrik ve iyi hal indirimi
14:22ExxonMobil ile Katar Petrolleri'nin Güney Kıbrıs sondajına 'Türkiye'nin gözü üzerlerinde' yorumu
14:19Tekme ve yumruklarla öğrencisini döven öğretmen hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemi
14:19Dolar 11 liranın altına indi
14:15Rus Dışişleri: RT DE'nin yayının durdurulması sansür
14:14Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Anoten kutsama duası' okundu
14:10Japonya'da 'TV'yi tat' teknolojisi
14:00Prof. Dr. Bulut: Turkovac’ın koruyuculuğu Sinovac kadar olacaktır, benzer teknoloji kullanıldı
14:00Ülke TV Yayın Yönetmeni: İnsanımız tamahkarlık testini geçemedi
13:55Hürriyet davasını gazeteciler kazandı: 16 maaşlık tazminat alacaklar