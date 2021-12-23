https://tr.sputniknews.com/20211223/almanya-ve-israilin-ardindan-ingiltere-dorduncu-doz-takviye-asi-yapilmasini-degerlendiriyor-1052049013.html
Almanya ve İsrail'in ardından: İngiltere dördüncü doz takviye aşı yapılmasını değerlendiriyor
Almanya ve İsrail'in ardından: İngiltere dördüncü doz takviye aşı yapılmasını değerlendiriyor
İngiltere'de uzmanlar, Omicron varyantının yayılmasını önlemek için koronavirüse karşı dördüncü doz takviye aşı yapılması ihtimalini değerlendirme kararı aldı... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T14:30+0300
2021-12-23T14:30+0300
2021-12-23T14:43+0300
koronavirüs
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ingiltere
israil
koronavirüs
omicron
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İngiltere Aşılama ve Bağışıklık Kazandırma Ortak Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkede dördüncü doz takviye aşı yapılması konusunda incelemelerin başlatıldığı duyuruldu.Komitenin Başkan Yardımcısı Anthony Harnden, "Daha fazla veri görmemiz gerekiyor. İsrail ile farklı koşullarla karşı karşıyayız ve bağışıklığın ne kadar sürede azaldığına, aşının hastaneye kaldırmaya karşı ne denli etkili olduğuna dair daha fazla veriye ihtiyacımız var" dedi.Elde ettikleri verileri İngiltere ile paylaştıklarını söyleyen bir İsrailli sağlık uzmanı, üçüncü doz takviye aşısından sonra bağışıklığın azalma kaydettiğini halihazırda gözlemlediklerini, ülkede bu nedenle ilave aşıya ihtiyaç duyduklarını kaydetti.Şayet İngiltere dördüncü doz takviye aşıları onaylarsa, söz konusu aşıların üçüncü aşıdan dört ay sonra yapılmasına imkan tanınacak.İsrail'de salgın uzmanları 60 yaş üstündekiler ve sağlık çalışanlarına dördüncü doz yapılması önerisinde bulunmuştu. Başbakan Naftali Bennet öneriyi kabul ederek yetkililere hazırlıklara başlanması talimatını vermişti.İsrail'in ardından Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, koronavirüs salgınında dördüncü aşının da gerekli olacağını söylemişti. Almanya’nın 80 milyon doz BioNTech aşısı sipariş ettiğini söyleyen Lauterbach, aşıların mayıs ayında geleceğini söylemişti.Sağlık Bakanı Lauterbach, Koronavirüs'ün daha hızlı olduğu tespit edilen Omicron varyantına karşı hatırlatıcı dozların yapılmasının önemine işaret etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211222/israil-kovid-asisinin-dorduncu-dozuna-gecen-ilk-ulke-olacak-1052009377.html
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Almanya ve İsrail'in ardından: İngiltere dördüncü doz takviye aşı yapılmasını değerlendiriyor
14:30 23.12.2021 (güncellendi: 14:43 23.12.2021)
İngiltere'de uzmanlar, Omicron varyantının yayılmasını önlemek için koronavirüse karşı dördüncü doz takviye aşı yapılması ihtimalini değerlendirme kararı aldı. Daha önce Almanya ve İsrail, Omicron'un yayılmasının oluşturduğu risk nedeniyle dördüncü doz takviye aşıların yapılacağını açıklamıştı.
İngiltere Aşılama ve Bağışıklık Kazandırma Ortak Komitesi'nden yapılan açıklamada, ülkede dördüncü doz takviye aşı yapılması konusunda incelemelerin başlatıldığı duyuruldu.
Komitenin Başkan Yardımcısı Anthony Harnden, "Daha fazla veri görmemiz gerekiyor. İsrail ile farklı koşullarla karşı karşıyayız ve bağışıklığın ne kadar sürede azaldığına, aşının hastaneye kaldırmaya karşı ne denli etkili olduğuna dair daha fazla veriye ihtiyacımız var" dedi.
Elde ettikleri verileri İngiltere ile paylaştıklarını söyleyen bir İsrailli sağlık uzmanı, üçüncü doz takviye aşısından sonra bağışıklığın azalma kaydettiğini halihazırda gözlemlediklerini, ülkede bu nedenle ilave aşıya ihtiyaç duyduklarını kaydetti.
Şayet İngiltere dördüncü doz takviye aşıları onaylarsa, söz konusu aşıların üçüncü aşıdan dört ay sonra yapılmasına imkan tanınacak.
Almanya ve İsrail'de dördüncü doz takviye aşı
İsrail'de salgın uzmanları 60 yaş üstündekiler ve sağlık çalışanlarına dördüncü doz yapılması önerisinde bulunmuştu. Başbakan Naftali Bennet öneriyi kabul ederek yetkililere hazırlıklara başlanması talimatını vermişti.
İsrail'in ardından Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, koronavirüs salgınında dördüncü aşının da gerekli olacağını söylemişti. Almanya’nın 80 milyon doz BioNTech aşısı sipariş ettiğini söyleyen Lauterbach, aşıların mayıs ayında geleceğini söylemişti.
Sağlık Bakanı Lauterbach, Koronavirüs'ün daha hızlı olduğu tespit edilen Omicron varyantına karşı hatırlatıcı dozların yapılmasının önemine işaret etmişti.