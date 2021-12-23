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‘Amiral Levçenko destroyeri 2022’nin sonuna kadar Rus Donanmasına katılacak’
‘Amiral Levçenko destroyeri 2022’nin sonuna kadar Rus Donanmasına katılacak’
Rus İzvestiya gazetesi, Proje 1155 Udaloy sınıfı Amiral Levçenko adlı büyük denizaltı karşıtı güdümlü füze destroyerinin önümüzdeki yılın sonuna kadar Rus... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T23:33+0300
2021-12-23T23:33+0300
savunma
rusya
rusya savunma bakanlığı
amiral levçenko
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İzvestiya’nın Rusya Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklara dayandırdığı habere göre Proje 1155 Udaloy sınıfı Amiral Levçenko adlı büyük denizaltı karşıtı güdümlü füze destroyeri, önümüzdeki yılın sonuna kadar Rus Donanmasına katılacak.Habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, gemideki çalışmaları tamamlama programını onayladı. Çalışma programına göre Amiral Levçenko destroyeri, 2022’nin sonuna kadar donanmaya teslim edilmesi gerekiyor.Geminin yangın söndürme ekipmanlarının ve elektronik cihazlarının kısmen modernize edildiğine dikkat çeken kaynak, bunula birlikte Amiral Levçenko’nun yeni soğutma üniteleri ve kesme vanaları ile donatıldığını kaydetti. Gemide yapılan çalışmalar sırasında ayrıca gaz türbinli motorlar da onarımdan geçti.Haberde, modernizasyonun geminin hizmet süresinin uzatılmasını sağlayacağı ifade edildi, gazeteye konuşan kaynak ayrıca destroyerin denizaltı karşıtı füze sistemi Otvet ile donatılabileceğini aktardı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi’nde düzenlenen tatbikatta, Pasifik Filosuna ait Mareşal Şapoşnikov firkateyninin su altı hedeflerini Otvet füzeleriyle vurduğunu duyurmuştu.Düşman denizaltılarını yok etmek için tasarlanan denizaltı karşıtı füze sistemi Otvet, 91R1 Kalibr füze sistemi temelinde geliştirildi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı, amiral levçenko

‘Amiral Levçenko destroyeri 2022’nin sonuna kadar Rus Donanmasına katılacak’

23:33 23.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girAmiral Levçenko destroyeri
Amiral Levçenko destroyeri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© Sputnik
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Rus İzvestiya gazetesi, Proje 1155 Udaloy sınıfı Amiral Levçenko adlı büyük denizaltı karşıtı güdümlü füze destroyerinin önümüzdeki yılın sonuna kadar Rus Donanmasına katılacağını yazdı.
İzvestiya’nın Rusya Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklara dayandırdığı habere göre Proje 1155 Udaloy sınıfı Amiral Levçenko adlı büyük denizaltı karşıtı güdümlü füze destroyeri, önümüzdeki yılın sonuna kadar Rus Donanmasına katılacak.
Habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, gemideki çalışmaları tamamlama programını onayladı. Çalışma programına göre Amiral Levçenko destroyeri, 2022’nin sonuna kadar donanmaya teslim edilmesi gerekiyor.
Geminin yangın söndürme ekipmanlarının ve elektronik cihazlarının kısmen modernize edildiğine dikkat çeken kaynak, bunula birlikte Amiral Levçenko’nun yeni soğutma üniteleri ve kesme vanaları ile donatıldığını kaydetti. Gemide yapılan çalışmalar sırasında ayrıca gaz türbinli motorlar da onarımdan geçti.
Haberde, modernizasyonun geminin hizmet süresinin uzatılmasını sağlayacağı ifade edildi, gazeteye konuşan kaynak ayrıca destroyerin denizaltı karşıtı füze sistemi Otvet ile donatılabileceğini aktardı.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Japon Denizi’nde düzenlenen tatbikatta, Pasifik Filosuna ait Mareşal Şapoşnikov firkateyninin su altı hedeflerini Otvet füzeleriyle vurduğunu duyurmuştu.
Düşman denizaltılarını yok etmek için tasarlanan denizaltı karşıtı füze sistemi Otvet, 91R1 Kalibr füze sistemi temelinde geliştirildi.
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