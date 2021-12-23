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Ankara'da hava sıcaklığı sıfırın altında: Kuğulu Park buz tuttu
Ankara'da hava sıcaklığı sıfırın altında: Kuğulu Park buz tuttu
Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzları buzla kaplandı. İlk defa Kuğulu parkın donduğunu gören Recep Yurdakul "İlk defa gördük böyle ortamı... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T06:56+0300
2021-12-23T06:56+0300
yaşam
ankara
hava sıcaklığı
donma
kuğulu park
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Ankara’da hava sıcaklığı, sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düştü. Kuğulu Park havuzu buzla kaplanırken fıskiyelerinin altlarında ise biriken buz kalıpları ziyarete gelenlerin dikkatini çekti.Kuğuların bile buz tuttuğu gecede köprü ve üst geçitlerin altında buz sarkıtları oluştu. Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek.İlk defa Kuğulu parkın donduğunu gören Recep Yurdakul “Kuğularıyla meşhurdur. Normalde burada yüzüyorlardı ama bugün donmuş biz de görünce şaşırdık yani. Biz arkadaşlarımızla gelip yürüyüş yapıyoruz. İlk defa gördük böyle ortamı şaşırdık açıkçası” dedi.
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ankara, hava sıcaklığı, donma, kuğulu park

Ankara'da hava sıcaklığı sıfırın altında: Kuğulu Park buz tuttu

06:56 23.12.2021
© İHAKuğulu Park buz tuttu
Kuğulu Park buz tuttu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© İHA
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Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park’taki süs havuzları buzla kaplandı. İlk defa Kuğulu parkın donduğunu gören Recep Yurdakul "İlk defa gördük böyle ortamı şaşırdık açıkçası" dedi.
Ankara’da hava sıcaklığı, sıfırın altında eksi 5 dereceye kadar düştü. Kuğulu Park havuzu buzla kaplanırken fıskiyelerinin altlarında ise biriken buz kalıpları ziyarete gelenlerin dikkatini çekti.
Kuğuların bile buz tuttuğu gecede köprü ve üst geçitlerin altında buz sarkıtları oluştu. Yetkililer, bilgilendirme tabelalarında yola çıkacak sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek.
İlk defa Kuğulu parkın donduğunu gören Recep Yurdakul “Kuğularıyla meşhurdur. Normalde burada yüzüyorlardı ama bugün donmuş biz de görünce şaşırdık yani. Biz arkadaşlarımızla gelip yürüyüş yapıyoruz. İlk defa gördük böyle ortamı şaşırdık açıkçası” dedi.
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