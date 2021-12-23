https://tr.sputniknews.com/20211223/bakan-karaismailoglu-kopru-ve-otoyol-gecis-ucretlerinin-bir-kismini-butceden-karsilayabiliriz-1052046683.html

Bakan Karaismailoğlu: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin bir kısmını bütçeden karşılayabiliriz

Bakan Karaismailoğlu: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin bir kısmını bütçeden karşılayabiliriz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılbaşında yenilenecek olan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak, "Vatandaşa çok yük gelmeyecek... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T13:50+0300

2021-12-23T13:50+0300

2021-12-23T13:50+0300

türkiye

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köprü

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı

adil karaismailoğlu

türksat 5a

türksat 5b

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılbaşında yenilenecek olan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Değerlendirme aşamasındayız. Önümüzdeki hafta netleşir. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor" dedi.'2021'in başında uydu ile işe başladık yatırımlarımıza'NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları yanıtlayan Karaismailoğlu, "Bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte özveri içinde çalışıyoruz. 2020'de 2019'un yarısı kadar yatırım yaptık. 2021'in başında uydu ile işe başladık yatırımlarımıza. 2020'nin başında Türksat 5A'yı uzaya gönderdik. Peşinden Türksat 5B'yi uzaya başarılı şekilde fırlattık. Yüksek hızlı trenlerimizi artırmayı planlıyoruz. Az para ile maksimum fayda sağlayan işler yapmamız lazım. 26 olan havalimanı 56'ya çıktı. 61'de bu iş bitecek. Havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız. 2022'de demiryolu yatırımlarına ağırlık vereceğiz. Önümüzdeki yılın ilk haftalarında Konya-Karaman bağlantısını açmayı planlıyoruz" dedi.Köprü ve otoyol geçiş ücretleriBakan Karaismailoğlu, köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin de "Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz" dedi ve şunları ifade etti: Uçak biletinde fiyatlar artar mı?Havayolu şirketlerinin tavan fiyat konusunda talepleri olduğunu dile getiren Karaismailoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

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