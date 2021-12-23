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Bakan Karaismailoğlu: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin bir kısmını bütçeden karşılayabiliriz
Bakan Karaismailoğlu: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin bir kısmını bütçeden karşılayabiliriz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılbaşında yenilenecek olan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak, "Vatandaşa çok yük gelmeyecek... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T13:50+0300
2021-12-23T13:50+0300
türkiye
türkiye
otoyol
türksat
köprü
ulaşım
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
adil karaismailoğlu
türksat 5a
türksat 5b
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılbaşında yenilenecek olan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Değerlendirme aşamasındayız. Önümüzdeki hafta netleşir. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor" dedi.'2021'in başında uydu ile işe başladık yatırımlarımıza'NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları yanıtlayan Karaismailoğlu, "Bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte özveri içinde çalışıyoruz. 2020'de 2019'un yarısı kadar yatırım yaptık. 2021'in başında uydu ile işe başladık yatırımlarımıza. 2020'nin başında Türksat 5A'yı uzaya gönderdik. Peşinden Türksat 5B'yi uzaya başarılı şekilde fırlattık. Yüksek hızlı trenlerimizi artırmayı planlıyoruz. Az para ile maksimum fayda sağlayan işler yapmamız lazım. 26 olan havalimanı 56'ya çıktı. 61'de bu iş bitecek. Havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız. 2022'de demiryolu yatırımlarına ağırlık vereceğiz. Önümüzdeki yılın ilk haftalarında Konya-Karaman bağlantısını açmayı planlıyoruz" dedi.Köprü ve otoyol geçiş ücretleriBakan Karaismailoğlu, köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin de "Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz" dedi ve şunları ifade etti: Uçak biletinde fiyatlar artar mı?Havayolu şirketlerinin tavan fiyat konusunda talepleri olduğunu dile getiren Karaismailoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:
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türkiye, otoyol, türksat, köprü, ulaşım, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adil karaismailoğlu, türksat 5a, türksat 5b

Bakan Karaismailoğlu: Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin bir kısmını bütçeden karşılayabiliriz

13:50 23.12.2021
© İHA / AYKUT ZOR - BEYZA CÖMERTköprü trafik
köprü trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© İHA / AYKUT ZOR - BEYZA CÖMERT
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılbaşında yenilenecek olan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak, "Vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Bir kısmını bütçeden karşılayabiliriz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılbaşında yenilenecek olan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Değerlendirme aşamasındayız. Önümüzdeki hafta netleşir. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor" dedi.

'2021'in başında uydu ile işe başladık yatırımlarımıza'

NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları yanıtlayan Karaismailoğlu, "Bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte özveri içinde çalışıyoruz. 2020'de 2019'un yarısı kadar yatırım yaptık. 2021'in başında uydu ile işe başladık yatırımlarımıza. 2020'nin başında Türksat 5A'yı uzaya gönderdik. Peşinden Türksat 5B'yi uzaya başarılı şekilde fırlattık. Yüksek hızlı trenlerimizi artırmayı planlıyoruz. Az para ile maksimum fayda sağlayan işler yapmamız lazım. 26 olan havalimanı 56'ya çıktı. 61'de bu iş bitecek. Havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız. 2022'de demiryolu yatırımlarına ağırlık vereceğiz. Önümüzdeki yılın ilk haftalarında Konya-Karaman bağlantısını açmayı planlıyoruz" dedi.

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri

Bakan Karaismailoğlu, köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin de "Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz" dedi ve şunları ifade etti:
"Öncelikle şu konuya girmemiz lazım biz niye bu yap-işlet-devret finans modelini kullanıyoruz. Kuzey Marmara otoyolu gibi projeler kısa sürede bitiyor ve ekonomiye katkı sağlamaya başlıyor. Yapım maliyetinin geri dönüşüne göre belirleniyor. Yıl sonu itibariyle vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Değerlendirme aşamasındayız. Önümüzdeki hafta netleşir. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor."

Uçak biletinde fiyatlar artar mı?

Havayolu şirketlerinin tavan fiyat konusunda talepleri olduğunu dile getiren Karaismailoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sabit bir ücret yok. O da değerlendirildi kendilerine bildirildi. Onlar da uygulayacaklardır. Geçtiğimiz günlerde Antalya'da yapılan havayolu ihalesi de çok kıymetli. Yabancıların bunu görmesi çok önemli. 760 milyon euro bu yatırım. Uzun soluklu bir planlamanın ürünü. Kamu özelleştirme projeleri birilerinin karalamasıyla yok olmayacak."

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