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Beşiktaş - Göztepe karşılaşması sonrası Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı
Beşiktaş - Göztepe karşılaşması sonrası Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı
Beşiktaş'ın sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından tribünlere çağırılan Teknik Sorumlu Önder Karaveli, taraftarın desteği sonrasında... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
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2021-12-23T22:54+0300
spor
maç
gözyaşı
beşiktaş jimnastik kulübü derneği
önder karaveli
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Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Ersin Destanoğlu'nun kurtardığı penaltının yanı sıra, Rosier'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlamasına karşın 3 puana uzanmasını bilen siyah-beyazlılarda, maç sonunda taraftarlar takımlarına büyük sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcularla galibiyeti kutlayan siyah-beyazlı tribünler, daha sonra Teknik Sorumlu Önder Karaveli'ye tezahüratlarda bulundu. Tribünleri tek tek gezen Önder Karaveli, taraftarların kendisine yaptığı 'Beşiktaş'ın çocuğu Önder Hoca' tezahüratları sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.
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maç, gözyaşı, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, önder karaveli

Beşiktaş - Göztepe karşılaşması sonrası Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

22:50 23.12.2021 (güncellendi: 22:54 23.12.2021)
© İHAÖnder Karaveli, gözyaşlarını tutamadı
Önder Karaveli, gözyaşlarını tutamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© İHA
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Beşiktaş'ın sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından tribünlere çağırılan Teknik Sorumlu Önder Karaveli, taraftarın desteği sonrasında gözyaşlarını tutamadı.
Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Ersin Destanoğlu'nun kurtardığı penaltının yanı sıra, Rosier'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlamasına karşın 3 puana uzanmasını bilen siyah-beyazlılarda, maç sonunda taraftarlar takımlarına büyük sevgi gösterisinde bulundu.
Futbolcularla galibiyeti kutlayan siyah-beyazlı tribünler, daha sonra Teknik Sorumlu Önder Karaveli'ye tezahüratlarda bulundu.
Tribünleri tek tek gezen Önder Karaveli, taraftarların kendisine yaptığı 'Beşiktaş'ın çocuğu Önder Hoca' tezahüratları sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı.
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