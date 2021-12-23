https://tr.sputniknews.com/20211223/chpli-oztraktan-bakanliga-bu-dovizler-nasil-kime-neden-satildi-1052058876.html

CHP Sözcüsü Öztrak'tan bakanlığa: Bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?

CHP Sözcüsü Öztrak'tan bakanlığa: Bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Hazine ve Maliye Bakanlığını etiketleyen Öztrak, "Bu dövizler nasıl, kime, neden... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T18:30+0300

2021-12-23T18:30+0300

2021-12-23T18:31+0300

ekonomi

chp

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

dolar

faik öztrak

merkez bankası

tcmb

dolar/tl

satış

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Öztrak, sosyal medya hesabından Eylül ve Aralık aylarındaki Merkez Bankası net döviz pozisyonu grafiğini paylaşarak 10-21 Aralık tarihleri arasında 14 milyar dolar erime yaşandığını ileri sürdü. Öztrak, bu erimenin yaklaşık yarısının doların büyük düşüş gerçekleştirdiği 20-21 Aralık tarihlerinde yaşandığını belirtti.Öztrak paylaşımında, “10-21 Aralık tarihleri arasında TCMB net döviz pozisyonu yaklaşık 14 milyar dolar erimiş. Bunun neredeyse yarısı 20-21 Aralık tarihlerinde. Bu iki günde açıklanan bir müdahale yok. @HMBakanligi bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?” diye sordu.CHP Sözcüsü, başka bir paylaşımında ise “Bir yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı ve devlet yetkilileri Reuters’a konuşuyor. ‘Dolar kuru için 9 TL iyi olur’ diye yer işaret ediyorlar. Bir yandan da milyarlarca dolar döviz rezervi yakılıyor. Siz neyin telaşındasınız? Milleti ütmenin mi? Bir de üstünü örtmenin mi?” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211217/chp-sozcusu-oztrak-devlet-de-en-dusuk-emekli-ayligini-4-bin-253-lira-yapabilir-1051873178.html

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