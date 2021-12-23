https://tr.sputniknews.com/20211223/chpli-oztraktan-bakanliga-bu-dovizler-nasil-kime-neden-satildi-1052058876.html
CHP Sözcüsü Öztrak'tan bakanlığa: Bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?
CHP Sözcüsü Öztrak'tan bakanlığa: Bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Hazine ve Maliye Bakanlığını etiketleyen Öztrak, "Bu dövizler nasıl, kime, neden... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T18:30+0300
2021-12-23T18:30+0300
2021-12-23T18:31+0300
ekonomi
chp
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
dolar
faik öztrak
merkez bankası
tcmb
dolar/tl
satış
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Öztrak, sosyal medya hesabından Eylül ve Aralık aylarındaki Merkez Bankası net döviz pozisyonu grafiğini paylaşarak 10-21 Aralık tarihleri arasında 14 milyar dolar erime yaşandığını ileri sürdü. Öztrak, bu erimenin yaklaşık yarısının doların büyük düşüş gerçekleştirdiği 20-21 Aralık tarihlerinde yaşandığını belirtti.Öztrak paylaşımında, “10-21 Aralık tarihleri arasında TCMB net döviz pozisyonu yaklaşık 14 milyar dolar erimiş. Bunun neredeyse yarısı 20-21 Aralık tarihlerinde. Bu iki günde açıklanan bir müdahale yok. @HMBakanligi bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?” diye sordu.CHP Sözcüsü, başka bir paylaşımında ise “Bir yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı ve devlet yetkilileri Reuters’a konuşuyor. ‘Dolar kuru için 9 TL iyi olur’ diye yer işaret ediyorlar. Bir yandan da milyarlarca dolar döviz rezervi yakılıyor. Siz neyin telaşındasınız? Milleti ütmenin mi? Bir de üstünü örtmenin mi?” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211217/chp-sozcusu-oztrak-devlet-de-en-dusuk-emekli-ayligini-4-bin-253-lira-yapabilir-1051873178.html
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CHP Sözcüsü Öztrak'tan bakanlığa: Bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?
18:30 23.12.2021 (güncellendi: 18:31 23.12.2021)
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Hazine ve Maliye Bakanlığını etiketleyen Öztrak, "Bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?" diye sordu.
Öztrak, sosyal medya hesabından Eylül ve Aralık aylarındaki Merkez Bankası net döviz pozisyonu grafiğini paylaşarak 10-21 Aralık tarihleri arasında 14 milyar dolar erime yaşandığını ileri sürdü. Öztrak, bu erimenin yaklaşık yarısının doların büyük düşüş gerçekleştirdiği 20-21 Aralık tarihlerinde yaşandığını belirtti.
Öztrak paylaşımında, “10-21 Aralık tarihleri arasında TCMB net döviz pozisyonu yaklaşık 14 milyar dolar erimiş. Bunun neredeyse yarısı 20-21 Aralık tarihlerinde. Bu iki günde açıklanan bir müdahale yok. @HMBakanligi bu dövizler nasıl, kime, neden satıldı?” diye sordu.
CHP Sözcüsü, başka bir paylaşımında ise “Bir yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı ve devlet yetkilileri Reuters’a konuşuyor. ‘Dolar kuru için 9 TL iyi olur’ diye yer işaret ediyorlar. Bir yandan da milyarlarca dolar döviz rezervi yakılıyor. Siz neyin telaşındasınız? Milleti ütmenin mi? Bir de üstünü örtmenin mi?” ifadelerini kullandı.