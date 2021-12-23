CHP'li Yavuzyılmaz: Vatandaş satmadıysa o sabah 18 TL'yi gören doları 3.65'ten kim sattı?

20 Aralık tarihinde 18.36 TL'yi gören dolar 21 Aralık sabahında 3.65 TL'ye kadar satılıyor. Akşam saat 19.00 ile 23.00 arasında borsada borsa vadeli işlemler yapılabiliyor ve ertesi sabah da 9.30 itibariyle işlemler başlıyor. Bu sürecin içinde birileri yüklü miktarda dolar satışı yapıyor ama doları satması için karşı tarafın yani satın alacak kişinin cazip bir rakamdan alıyor olması lazım.

Doları 18 TL'den satarsanız kimse almaz ama 16 TL'den satacağım dediğinizde 16 TL'den almak için planlama yapmış şirketler 16 TL'den almış oluyorlar. Dış güçler ya da yabancı güçler Türkiye'nin borsa sistemine saldırı yapabilirler. Nasıl yaparlar? Birden bire borsa üzerinde dolar satın alabilir ya da dolar alabilir. Akşam dolar 18 iken bir sabah uyandığınızda dolar 5 TL olmuş ya da tersi. Bunun adı manipülasyondur. Bunu engellemek için borsada devre kesici sistemler vardır. Yani 18 TL doları satacaksanız en fazla yüzde 3 aşağısına satabilirsiniz eğer bunun da altına iniyorsa bu manipülasyondur o nedenle sistemi kapatırım diyor. AK Parti'nin yaptığı bana göre hile bu alt sınırı kaldırmasıdır. Alt kalktığı anda doları satan karşıdaki alıcıların talebi hangi noktaya kadar iniyorsa ve hangi limitte satın almak istiyorsa elindeki doları tüketmeye başlıyor. 3 milyar dolar gibi bir rezervi bir anda satabilecek Merkez Bankası dışında şirketler yok. Üst rakamlardan dolar alınıyor ve en sonunda 3.65 TL'den doları satın alınmış oluyor.