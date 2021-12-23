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Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211223/chpli-yavuzyilmaz-vatandas-satmadiysa-o-sabah-18-tlyi-goren-dolari-365ten-kim-satti-1052064984.html
CHP'li Yavuzyılmaz: Vatandaş satmadıysa o sabah 18 TL'yi gören doları 3.65'ten kim sattı?
CHP'li Yavuzyılmaz: Vatandaş satmadıysa o sabah 18 TL'yi gören doları 3.65'ten kim sattı?
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 21 Aralık sabahında 'birilerinin 18 TL'ye yükselen doları 3.65 TL'den sattığını' öne sürdü. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
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döviz
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CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 21 Aralık sabahı 18 TL'ye yükselen doları 3.65 TL'den sattığını iddia ederek, iddiasının dayanaklarını RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na anlattı.'Vatandaş satmadıysa doları kim sattı?'Yavuzyılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:'3 milyar doları ancak Merkez Bankası satabilir''Kamuda herkesin haberi vardı'
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chp, dolar, merkez bankası, döviz, dolar/tl, kur, deniz yavuzyılmaz

CHP'li Yavuzyılmaz: Vatandaş satmadıysa o sabah 18 TL'yi gören doları 3.65'ten kim sattı?

22:30 23.12.2021
Akşam Postası
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 21 Aralık sabahında 'birilerinin 18 TL'ye yükselen doları 3.65 TL'den sattığını' öne sürdü.
CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 21 Aralık sabahı 18 TL'ye yükselen doları 3.65 TL'den sattığını iddia ederek, iddiasının dayanaklarını RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na anlattı.

'Vatandaş satmadıysa doları kim sattı?'

Yavuzyılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Bir gerçek ekonomi var, bir de AK Parti hükümetinin yaratmaya çalıştığı sanal bir ekonomi var. 17 Aralık ile sona eren haftada vatandaşlarımızın döviz mevduatı toplamı 231 milyar 790 milyon dolar. 23 Aralık 2021 tarihi itibariyle yabancı banka hesaplarındaki yabancı para mevduatı 237.8 milyar dolar. Yani 6 milyar dolar artmış. Dolar kuru aşağıya inmiş olsa da vatandaşın banka hesaplarında yabancı para mevduatı tutuyor ve arttırıyor. Vatandaşın bankadaki yabancı para mevduatı arttıysa dolar ve dolar kuru aşağıya gidiyorsa dolar satışını kim yapıyor? Belli ki vatandaş yapmıyor. Aklımıza Merkez Bankası, kamu bankaları ve yandaş şirketler geliyor. Yani havuzlarda toplanan dolarlar aklımıza geliyor.

'3 milyar doları ancak Merkez Bankası satabilir'

20 Aralık tarihinde 18.36 TL'yi gören dolar 21 Aralık sabahında 3.65 TL'ye kadar satılıyor. Akşam saat 19.00 ile 23.00 arasında borsada borsa vadeli işlemler yapılabiliyor ve ertesi sabah da 9.30 itibariyle işlemler başlıyor. Bu sürecin içinde birileri yüklü miktarda dolar satışı yapıyor ama doları satması için karşı tarafın yani satın alacak kişinin cazip bir rakamdan alıyor olması lazım.
Doları 18 TL'den satarsanız kimse almaz ama 16 TL'den satacağım dediğinizde 16 TL'den almak için planlama yapmış şirketler 16 TL'den almış oluyorlar. Dış güçler ya da yabancı güçler Türkiye'nin borsa sistemine saldırı yapabilirler. Nasıl yaparlar? Birden bire borsa üzerinde dolar satın alabilir ya da dolar alabilir. Akşam dolar 18 iken bir sabah uyandığınızda dolar 5 TL olmuş ya da tersi. Bunun adı manipülasyondur. Bunu engellemek için borsada devre kesici sistemler vardır. Yani 18 TL doları satacaksanız en fazla yüzde 3 aşağısına satabilirsiniz eğer bunun da altına iniyorsa bu manipülasyondur o nedenle sistemi kapatırım diyor. AK Parti'nin yaptığı bana göre hile bu alt sınırı kaldırmasıdır. Alt kalktığı anda doları satan karşıdaki alıcıların talebi hangi noktaya kadar iniyorsa ve hangi limitte satın almak istiyorsa elindeki doları tüketmeye başlıyor. 3 milyar dolar gibi bir rezervi bir anda satabilecek Merkez Bankası dışında şirketler yok. Üst rakamlardan dolar alınıyor ve en sonunda 3.65 TL'den doları satın alınmış oluyor.

'Kamuda herkesin haberi vardı'

17 Aralık’tan bu güne kadar yaklaşık 10 milyar dolar rezerv erimesi oluyor. Merkez Bankası'nda zaten hareket ettirebileceği 21 milyar dolarlık bir para vardı bunun 10 milyar dolarını sattığını kendisi ifade etmiş oldu. Önemli olan 10 milyar doları hangi TL karşılığından sattığı. Dolar satılacağını Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı, Maliye Bakanı, STK başkanı, Borsa İstanbul genel müdürü, bu süreçteki kamu bankalarının genel müdürleri hepsi biliyor."
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