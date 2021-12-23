https://tr.sputniknews.com/20211223/cinin-13-milyon-nufuslu-sian-kentinde-son-24-saatte-63-vaka-tespit-edildi-1052036782.html

Çin'in 13 milyon nüfuslu Şian kentinde son 24 saatte 63 vaka tespit edildi

Çin'in 13 milyon nüfuslu Şian kentinde son 24 saatte 63 vaka tespit edildi

Çin'de yurt içi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü Şensi eyaletinin merkezi Şian şehrinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T08:48+0300

2021-12-23T08:48+0300

2021-12-23T08:48+0300

koronavirüs

çin

sokağa çıkma yasağı

koronavirüs

sokağa çıkma kısıtlaması

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Yerel basındaki haberlere göre, dün yerel kaynaklı 63 vakanın tespit edildiği kentte, gece yarısından itibaren 'kapalı devre salgın yönetimi tedbirleri' uygulanacak.Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerini terk etmemeleri istenirken kente ulaşım ve kent dışına seyahatler özel durumlar dışında durduruldu.Her haneden bir kişiye iki günde bir dışarı çıkma izni verilecekDün gece yarısından itibaren uygulanmaya başlayan tedbirler kapsamında, salgın kontrol ekipleri ve yaşamsal sektörlerde çalışanlar dışında tüm vatandaşların ikamet ettikleri bölgeden çıkabilmesi için izin alması gerekecek.Her haneden bir kişinin, iki günde bir, temel gıda malzemeleri satın almak için evden dışarı çıkmasına izin verilecek.Salgın kontrolü ve temel ihtiyaçların karşılanması amacına yönelik olanlar dışında kentteki tüm işletmelerin geçici süreyle kapalı kalacak.Otobüs seferleri ve temel ihtiyaçlar dışında kargo taşımacılığı durdurulurken, karayolu çıkışları kontrol edilecek.Kentteki tüm okullar kapatılacak, öğrenciler derslerini çevrim içi sürdürecek.Vakalar içinde Omicron varyantının olup olmadığı bilinmiyorUlusal Sağlık Komisyonu, kentte son 24 saatte yerel kaynaklı 63 vaka tespit edildiğini bildirdi. Böylece kentte 9 Aralık'tan bu yana kaydedilen yerel kaynaklı vaka sayısı 211'e ulaştı.13 milyon nüfuslu kentte yaklaşık 10,8 milyon kişinin ikinci tur PCR testi uygulandı, şu ana kadar 6,7 milyon kişinin test sonucu belli oldu.Vakalarla yakın temas kurduğu tespit edilen 9 bin 311 kişi tespit edilirken, vakalar ve yakın temastakilerle bağlantılı 21 bin 787 kişi karantina altına alındı.Yetkililer kentteki vakalar içinde Kovid-19'un Omicron varyantını taşıyanın olup olmadığına dair açıklama yapmadı. Çin'de şu ana dek 7 Omicron vakasına rastlandığı bildirilmişti. Güneydeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou'da 4 ve Hunan eyaletinin merkezi Çangşa'da 2 ve kuzeydeki Tiencin şehrinde 1 Omicron vakası görüldüğü bilgisi paylaşılmıştı.Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte Çin ana karasında yerel kaynaklı 71 vaka tespit edildiğini bildirdi.Şian'daki 63 vaka dışında Guanşi Cuang Özerk Bölgesinde 4, Hınan eyaletinde 2, Cıciang ve Guangdong'da 1'er yerel kaynaklı vaka görüldü.Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 29 vaka tespit edilirken, virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 100 bin 644 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1823 hastanın tedavisi sürüyor.

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çin, sokağa çıkma yasağı, koronavirüs, sokağa çıkma kısıtlaması