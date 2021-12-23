Gece girdikleri bahçede türbe var diyerek mezar yeri yaptılar

Yaklaşık 70 yıl önce Hamamcı ailesi tarafından yaptırılan ev yaklaşık 10 yıl önce aile üyelerinin başka bir yere taşınması ile atıl duruma geçti.Geçtiğimiz hafta sonu aile üyelerini arayan komşuları, bir süredir boş olan evin bahçelerinde kazı yapıldığını söyledi. Gelen telefon üzerine evlerine giden Hamamcı ailesi üyeleri evin bahçesine girince büyük bir şok yaşadı. Bahçenin ortasına mezar yeri yapıldığını ve evin dış kısmında bulunan mutfağın da yıkıldığını gören aile üyeleri ne yapacağını bilemedi.Siğil Dede söylentisine inanıp türbe yapmaya kalktılarGece geç saatlerde kimliği belirsiz kişilerin duvardan atlayarak evin bahçesine girdikleri ve önce türbe için mezar yaptıkları, ardından evin mutfak kısmını da yıkmaları aile tarafından tepkiyle karşılandı.Yapan kişilerin ‘Siğil Dede'nin yatırı burada' söylentilerine inanan kimliği belirsiz kişilerin, hayra geçmek amacı ile bunu yaptığını öğrenen Hamacı ailesi üyeleri ise ikinci bir şok yaşadı. Aile üyeleri daha sonra kendi imkânları ile mezar yerini kapatarak, yıkılan mutfak kısmının molozlarına da bir başka yere taşıdı.
Afyonkarahisar’da komşularının haber vermesi üzerine atıl durumdaki evlerinin bahçesine giren aile, gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Mahallede kimliği belirsiz kişilerin, yatır var diyerek gece girdikleri bahçede türbe için mezar yeri yaparak evin mutfak kısmını yıktıklarını gören aile üyeleri duruma tepki gösterdi.
Yaklaşık 70 yıl önce Hamamcı ailesi tarafından yaptırılan ev yaklaşık 10 yıl önce aile üyelerinin başka bir yere taşınması ile atıl duruma geçti.
Geçtiğimiz hafta sonu aile üyelerini arayan komşuları, bir süredir boş olan evin bahçelerinde kazı yapıldığını söyledi. Gelen telefon üzerine evlerine giden Hamamcı ailesi üyeleri evin bahçesine girince büyük bir şok yaşadı. Bahçenin ortasına mezar yeri yapıldığını ve evin dış kısmında bulunan mutfağın da yıkıldığını gören aile üyeleri ne yapacağını bilemedi.
Siğil Dede söylentisine inanıp türbe yapmaya kalktılar
Gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişilerin duvardan atlayarak evin bahçesine girdikleri ve önce türbe için mezar yaptıkları, ardından evin mutfak kısmını da yıkmaları aile tarafından tepkiyle karşılandı.
Yapan kişilerin ‘Siğil Dede'nin yatırı burada' söylentilerine inanan kimliği belirsiz kişilerin, hayra geçmek amacı ile bunu yaptığını öğrenen Hamacı ailesi üyeleri ise ikinci bir şok yaşadı. Aile üyeleri daha sonra kendi imkânları ile mezar yerini kapatarak, yıkılan mutfak kısmının molozlarına da bir başka yere taşıdı.