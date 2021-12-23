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Karda frene basınca kayarak sitenin bahçesine düştü
Karda frene basınca kayarak sitenin bahçesine düştü
Trabzon şehir merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında karlı yoldan aşağıya inerken frene basan otomobil sürücüsü kayarak bir sitenin... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T12:24+0300
2021-12-23T12:24+0300
2021-12-23T12:24+0300
türkiye
trabzon
kar
buz
araba
kaza
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Trabzon’da etkili olan kar yağışı sonrası yollar buzla kaplandı.Karlı yolda frene basan sürücü, hızını kesemeyince önce site bahçesinin demirlerine çarptı ardından da site bahçesine düştü.Sürücünün kazayı, hafif yaralı olarak atlattı.
https://tr.sputniknews.com/20211222/egitime-yogun-kar-engeli-16-sehirde-yuz-yuze-egitime-ara-verildi-1051998434.html
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trabzon, kar, buz, araba, kaza
Karda frene basınca kayarak sitenin bahçesine düştü
Trabzon şehir merkezinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında karlı yoldan aşağıya inerken frene basan otomobil sürücüsü kayarak bir sitenin bahçesine düştü.
Trabzon’da etkili olan kar yağışı sonrası yollar buzla kaplandı.
Karlı yolda frene basan sürücü, hızını kesemeyince önce site bahçesinin demirlerine çarptı ardından da site bahçesine düştü.
Sürücünün kazayı, hafif yaralı olarak atlattı.