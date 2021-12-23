Kemal Kılıçdaroğlu: Belediyelerimizi kıskanıyorlar

“Belediyelerimiz çalışıyor. Belediyelerimizin çalışmalarını birileri hazmedemiyor. Belediyeler çalışıyor diye belediyelerimizi kıskanıyorlar. Şanlıurfa’ya gittim elektrik sorunu var. Onlara şu teklifte bulundum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Şanlıurfa’nın belediye başkanlığını CHP’ye verirseniz, güneş tarlalarını kuracağım, elektriği bedava vereceğim dedim... Biz yapacağımız her şeyin sözünü veririz. Belediyelerimiz tıkır tıkır çalışıyor, her kuruşun hesabını size veriyor. Belediye başkanlarımıza ve bize güvenin önümüzdeki süreçte çok güzel şeyler yapacağız.”