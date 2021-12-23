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Kemal Kılıçdaroğlu: Belediyelerimizi kıskanıyorlar
Kemal Kılıçdaroğlu: Belediyelerimizi kıskanıyorlar
CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin 'tıkır tıkır çalıştığını' söyledi. Kılıçdaroğlu, “Çalışmalarını birileri hazmedemiyor. Belediyeler çalışıyor diye... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T23:26+0300
2021-12-23T23:26+0300
politika
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kemal kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da Çukurova Belediyesi’nin toplu açılış törenine katıldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Önce gençlere sesleneyim. Sevgili gençler önümüzdeki seçimin kaderini sizler belirleyeceksiniz. Otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz. Dünya siyaset tarihine başarıyı altın harflerle yazacaksınız. 6 milyon 300 bin genç Türkiye’de Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırdım diyeceksiniz. Sizlere inancım tamdır. Gençler Türkiye’nin kaderini değiştirdikten sonra bu ülkede huzuru, kardeşliği, dostluğu sağlayacağız” diye konuştu.CHP’li belediyelerin çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
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chp, kemal kılıçdaroğlu, belediye

Kemal Kılıçdaroğlu: Belediyelerimizi kıskanıyorlar

23:26 23.12.2021
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, (sol4) Gaziantep’te bir düğün salonunda düzenlenen Şanlıurfa Dernekleri Buluşması’na katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, (sol4) Gaziantep’te bir düğün salonunda düzenlenen Şanlıurfa Dernekleri Buluşması’na katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin 'tıkır tıkır çalıştığını' söyledi. Kılıçdaroğlu, “Çalışmalarını birileri hazmedemiyor. Belediyeler çalışıyor diye belediyelerimizi kıskanıyorlar” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da Çukurova Belediyesi’nin toplu açılış törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Önce gençlere sesleneyim. Sevgili gençler önümüzdeki seçimin kaderini sizler belirleyeceksiniz. Otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz. Dünya siyaset tarihine başarıyı altın harflerle yazacaksınız. 6 milyon 300 bin genç Türkiye’de Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırdım diyeceksiniz. Sizlere inancım tamdır. Gençler Türkiye’nin kaderini değiştirdikten sonra bu ülkede huzuru, kardeşliği, dostluğu sağlayacağız” diye konuştu.
CHP’li belediyelerin çalıştığını belirten Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
“Belediyelerimiz çalışıyor. Belediyelerimizin çalışmalarını birileri hazmedemiyor. Belediyeler çalışıyor diye belediyelerimizi kıskanıyorlar. Şanlıurfa’ya gittim elektrik sorunu var. Onlara şu teklifte bulundum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Şanlıurfa’nın belediye başkanlığını CHP’ye verirseniz, güneş tarlalarını kuracağım, elektriği bedava vereceğim dedim... Biz yapacağımız her şeyin sözünü veririz. Belediyelerimiz tıkır tıkır çalışıyor, her kuruşun hesabını size veriyor. Belediye başkanlarımıza ve bize güvenin önümüzdeki süreçte çok güzel şeyler yapacağız.”
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