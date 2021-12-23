https://tr.sputniknews.com/20211223/milattan-once-4-yuzyila-ait-oldugu-degerlendirilen-sisenin-icinden-zeytinyagi-cikti-1052063322.html

Milattan önce 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen şişenin içinden zeytinyağı çıktı

Milattan önce 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen şişenin içinden zeytinyağı çıktı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, milattan sonra 3. veya 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, ağzı kille kaplanmış cam fanus içinde... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T21:12+0300

2021-12-23T21:12+0300

2021-12-23T21:12+0300

yaşam

sivas

zeytinyağı

tarihi eser

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (CÜTAM), Kurtlapa köyündeki kazıda bulunan ve Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen cam fanus içindeki maddenin belirlenmesi için araştırma yaptı.Araştırmalar sonucu cam fanusta yüzyıllarca bozulmadan kalan maddenin zeytinyağı olduğu belirlendi. Zeytinyağı, sergilenmek üzere yeniden Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.Sivas Müze Müdürü Ali Alkan, müzedeki programda yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıldır Cumhuriyet Üniversitesi ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile yaptıkları protokoller sayesinde başarılı işlere imza attıklarını söyledi.CÜTAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şimşir ise kentteki tarihi eserlerin hangi dönemlere ait olduğu konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.Çalışmayı yapan Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Erdener Pehlivan da cam fanustaki zeytinyağının Türkiye müzelerinde çok sık görülen bir örnek olmadığını vurgulayarak, "İçerisinde malzemesi ile bulunmuş bir örnek. Bu bağlamda içerisinde arkeometrik analizler gerçekleştirmeye başladık." diye konuştu.CÜTAM Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru Yabaş ise eserin milattan sonra 3 veya 4. yüzyıllara ait olduğunu aktardı.Araştırma sürecine katkı sağlayanlara teşekkür eden Yabaş, şunları kaydetti:

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sivas, zeytinyağı, tarihi eser