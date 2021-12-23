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Nijerya, son kullanma tarihi geçmiş 1 milyondan fazla doz AstraZeneca aşısını imha etti
Nijerya, son kullanma tarihi geçmiş 1 milyondan fazla doz AstraZeneca aşısını imha etti
Nijerya hükümeti, Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında ülkeye yollanan son kullanma tarihi geçmiş 1 milyondan fazla AstraZeneca aşısını imha etti. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T05:33+0300
2021-12-23T05:33+0300
dünya
nijerya
imha
astrazeneca
koronavirüs aşısı
son kullanma tarihi
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Nijerya Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Mojisola Adeyeye, yaptığı açıklamada, 11-19 Ekim'de ülkeye yollanan 2.6 milyona yakın doz AstraZeneca aşısının çoğunun son kullanma tarihinin geçtiğini belirtti.Adeyeye, ülkede son kullanma tarihi geçmiş 1 milyon 66 bin doz AstraZeneca aşısının imha edildiğini kaydederek "Yürütülen birkaç testin ardından aşıyı imha etme kararı verildi. Nijeryalıları zarar görmekten korumak için onları yok etmek gerekiyor" dedi.Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bundan sonra hükümetin son kullanım süresi az olan aşıları kabul etmeyeceğini dile getirdi.Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, geçen hafta 'geçen ay tarihi geçmiş yaklaşık 1 milyon Kovid-19 aşısının vatandaşlara yapıldığına' dair iddiaları yalanlamıştı.Dünya Sağlık Örgütü, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve sağlık grupları ile 29 Kasım'da düzenlediği ortak açıklamada, Afrika ülkelerine bağışlanan Kovid-19 aşılarının en az 10 haftalık kullanım süresine sahip bulunması gerektiğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211222/astrazeneca-oxford-universitesi-ile-omicron-varyantina-karsi-asi-uzerinde-calisiyor-1051999232.html
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nijerya, imha, astrazeneca, koronavirüs aşısı, son kullanma tarihi

Nijerya, son kullanma tarihi geçmiş 1 milyondan fazla doz AstraZeneca aşısını imha etti

05:33 23.12.2021
© REUTERS / Afolabi SotundeNijerya hükümeti, Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında ülkeye yollanan son kullanma tarihi geçmiş 1 milyondan fazla AstraZeneca aşısını imha etti.
Nijerya hükümeti, Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında ülkeye yollanan son kullanma tarihi geçmiş 1 milyondan fazla AstraZeneca aşısını imha etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Afolabi Sotunde
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Nijerya hükümeti, Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında ülkeye yollanan son kullanma tarihi geçmiş 1 milyondan fazla AstraZeneca aşısını imha etti.
Nijerya Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Mojisola Adeyeye, yaptığı açıklamada, 11-19 Ekim'de ülkeye yollanan 2.6 milyona yakın doz AstraZeneca aşısının çoğunun son kullanma tarihinin geçtiğini belirtti.
Adeyeye, ülkede son kullanma tarihi geçmiş 1 milyon 66 bin doz AstraZeneca aşısının imha edildiğini kaydederek "Yürütülen birkaç testin ardından aşıyı imha etme kararı verildi. Nijeryalıları zarar görmekten korumak için onları yok etmek gerekiyor" dedi.
Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bundan sonra hükümetin son kullanım süresi az olan aşıları kabul etmeyeceğini dile getirdi.
Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, geçen hafta 'geçen ay tarihi geçmiş yaklaşık 1 milyon Kovid-19 aşısının vatandaşlara yapıldığına' dair iddiaları yalanlamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve sağlık grupları ile 29 Kasım'da düzenlediği ortak açıklamada, Afrika ülkelerine bağışlanan Kovid-19 aşılarının en az 10 haftalık kullanım süresine sahip bulunması gerektiğini belirtmişti.
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