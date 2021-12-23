https://tr.sputniknews.com/20211223/pitbull-saldirisina-ugrayan-4-yasindaki-asiyenin-babasi-baskasinin-kizi-da-olabilirdi-1052067117.html

Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuğun babası: Başkasının kızı da olabilirdi

Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuğun babası: Başkasının kızı da olabilirdi

Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde iki pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş, "Bu benim değil de... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T23:58+0300

2021-12-23T23:58+0300

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pitbull

türkiye

saldırı

çocuk

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynarken 2 tane pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş’in ailesini hastanede ziyaret etti. Şahin’e hastane ziyaretinde Başhekim Beyhan Tahmazoğlu ile doktorlar eşlik etti. 'Bu benim değil de başkasının kızı da olabilirdi'Başkan Şahin, baba Hüseyin Ateş, halası Hatice Öztürk ve amcası Cuma Ateş ile görüştü. Hüseyin Ateş ziyaret esnasında Şahin’e, “Bu hayvanları besleyen sitenin kendi yöneticisidir. Bu sitede oturan kişiler ona emanettir. Bu benim değil de başkasının kızı da olabilirdi. İdareciler hepsi bizimle tek tek ilgilendi, Allah hepsinden razı olsun. Biz adalete güveniyoruz” dedi. Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Şahin, tehlike arz eden hayvanların insanların bulunduğu yerlerde beslenilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211223/gaziantepteki-pitbull-saldirisiyla-ilgili-gozaltina-alinan-6-kisiden-3u-tutuklandi-1052062255.html

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pitbull, saldırı, çocuk